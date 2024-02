Smettiamola con il presunto fidanzato di Mahmood dando per scontato che sia gay a Sanremo

Si fa davvero fatica a comprendere la natura di alcuni articoli e titoli che girano sul web, in merito al fidanzato di Mahmood, visto che alcuni approcci danno per scontato che il cantante sia gay durante il Festival di Sanremo 2024. Una questione che, puntualmente, ogni anno dobbiamo trattare in questo periodo. Basti pensare al fatto che durante la rassegna canora del 2023 abbiamo dovuto smentire le indiscrezioni relative ad un presunto legame sentimentale con Marco Mengoni, stando al pezzo che abbiamo pubblicato in quel frangente.

Diamoci un taglio con il presunto fidanzato di Mahmood: si dà per scontato che sia gay al Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024, si sa, come sempre è una vetrina per tutti gli artisti impegnati in gara. Tuttavia, le luci dei riflettori non riguardano soltanto la questione musicale, ma anche la sfera privata di alcuni. E così, se da un lato abbiamo i cantanti per i quali si va alla ricerca della compagna, con il fidanzato di Mahmood si tende ad andare oltre. Già, perché esattamente come avviene puntualmente con Marco Mengoni, parte del pubblico ha già deciso che il diretto interessato sia gay. A prescindere dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate in passato.

Emblematico, in questo senso, quanto affermato dallo stesso Mahmood durante una recente intervista, durante la quale gli è stato chiesto quale fosse la sua situazione sentimentale. Preciso quesito, al quale il cantante ha deciso di rispondere in modo dal suo punto di vista altrettanto chiaro. In particolare, Mahmood non molto tempo fa ha sì confermato di essere fidanzato, senza fornire ulteriori dettagli. Neanche sul suo orientamento sessuale.

Per queste ragioni, parlare di fidanzato di Mahmood, dando per scontato che sia gay, non ha alcun senso ed è anche poco rispettoso nei suoi confronti. Staremo a vedere se in futuro dovesse avere voglia di fornire maggiori informazioni in merito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.