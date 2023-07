Sintomi del colera e caso registrato a Cagliari: serve prudenza sulla malattia

Stanno tutti cercando informazioni sui sintomi del colera, dopo il caso accertato a Cagliari. Vicenda che richiede prudenza sulla malattia, come vi abbiamo riportato in passato in altro contesto. Dopo il caso di colera accertato in Sardegna, immediatamente sono scattate le indagini per capire l’origine dell’infezione. Il 71enne di Arbus, giunto all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, aveva mostrato i primi sintomi circa un mese fa, quando la situazione è diventata più complessa si è deciso il ricovero.

Chiarimenti vari sui sintomi del colera e sulla malattia dopo il caso di Cagliari

Per ora i sintomi del colera sono quasi del tutto spariti, l’infezione sembra essere stata del tutto superata, ma chiaramente i medici vogliono vederci chiaro sull’origine. Il colera è un’infezione diarroica acuta causata dal batterio Vibrio cholerae, trasmissibile per contatto orale, diretto o indiretto, con feci o alimenti contaminati. Di solito, tale patologia, si può contrarre nel corso di viaggi in alcuni Paesi dell’Asia, come l’India, dove la malattia è endemica. In Paesi come il nostro il colera può essere generato dai frutti di mare non cotti al meglio.

L’ipotesi avanzata da diverse fonti, quindi, è che l’anziano abbia iniziato a mostrare i sintomi del colera dopo aver consumato dei frutti di mare non cotti. Chi è stato in contatto con l’uomo non ha mostrato alcun sintomo del contagio, anche perché questa malattia può avvenire in seguito all’ingestione di acqua o alimenti contaminati da materiale fecale di individui infetti, il contagio da persona a persona è davvero molto raro.

A questo punto può essere utile capire quali sono i sintomi del colera. In primis è bene sapere come nel 75% dei soggetti infettati dal colera non venga manifestato alcun sintomo. Sta di fatto che il sintomo principale risulta essere la diarrea e qui potrebbe esserci il rischio di disidratazione e di shock. Una terapia che possa alleviare i sintomi del colera riguarda semplicemente la reintegrazione dei liquidi persi durante il giorno, anche se l’utilizzo di antibiotici può portare a ridurre proprio l’intensità dei sintomi.

Non c’è comunque preoccupazione che il colera possa diffondersi in Italia, ma è chiaro come sia necessario studiare a fondo il caso dell’anziano in Sardegna. Dunque, doveroso approfondire i sintomi del colera dopo il caso registrato a Cagliari, a proposito della malattia.

