Simba La Rue morto dopo essere stato accoltellato: bufale e imprecisioni sulla fidanzata

Simba La Rue morto dopo essere stato accoltellato questa notte mentre era in compagnia della sua fidanzata, anzi no. Tra voci che lo davano da solo al momento dell’aggressione nei pressi di Bergamo ed altre indiscrezioni sul suo presunto decesso, ci sono tante cose da precisare questo giovedì per chi sta seguendo le sue vicende. In passato, sul nostro sito, abbiamo parlato di rapper in contesti decisamente più leggeri, evidenziando come questi personaggi non fossero noti all’opinione pubblica. Con trollate annesse. Oggi, purtroppo, temi e contenuti sono di ben altro tipo.

Voci su Simba La Rue morto dopo essere stato accoltellato e sulla sua fidanzata

Andiamo per gradi, smentendo in prima istanza le indiscrezioni su Simba La Rue morto dopo essere stato accoltellato. Il rapper sta meglio e tramite i social ha già fatto sapere ai suoi aggressori di guardarsi le spalle, in vista delle dimissioni dall’ospedale. Un clima tesissimo quello che si è venuto a creare sui social, dopo che nei giorni scorsi un altro rapper era stato picchiato per diverse ore da alcuni ragazzi.

Stiamo parlando del rapper Touché, come è stato riportato anche da Il Corriere della Sera. Anzi, l’ipotesi che sta prendendo corpo in queste ore sui social e tra gli inquirenti è che il grave fatto di cronaca sia in qualche modo connesso a quanto avvenuto in settimana. Una sorta di ritorsione, che non è detto si fermi qui. Insomma, quella che sembrava una banale discussione social, inizia a diventare un qualcosa di grave, cui bisogna porre un freno nel più breve tempo possibile.

Allo stato attuale, non possiamo fare altro che smentire le voci su Simba La Rue morto dopo essere stato accoltellato, oltre al fatto che, premesse queste bufale, ci siano delle imprecisioni sulla fidanzata. In tanti affermano fosse da solo, ma secondo Il Corriere era insieme alla sua compagna.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.