Sileri perde il controllo con il Professor Zhok a DiMartedì: “A Napoli ci sono neonati intubati”

Ci sono conferme in queste ore, a proposito di un’affermazione da parte di Sileri durante DiMartedì, il quale ha avuto uno scontro molto duro con il Professor Zhok. Quest’ultimo, infatti, ritiene che la vaccinazione per i bambini non sia necessaria, al punto da mettere in discussione la strategia a tappeto che è stata messa in atto in Italia negli ultimi mesi. Parole che hanno fatto letteralmente infuriare lo stesso Sileri, il quale non si era arrabbiato tanto neanche con Francesca Donato alcune settimane fa, come potrete notare tramite il nostro articolo.

Perché Sileri ha perso il controllo con il Professor Zhok a DiMartedì

A distanza di alcune ore dal suddetto scontro, cerchiamo di comprendere le ragioni per le quali Sileri abbia perso il controllo con il Professor Zhok a DiMartedì. I numeri forniti da quest’ultimo, infatti, sembrano mettere in evidenza una realtà diversa da quella che ci raccontano fonti governativi giorno dopo giorno. Un contesto nel quale il Covid pare non rappresentare alcuna minaccia per i più giovani, al punto da mettere in discussione la campagna che prenderà il via nel corso delle prossime ore.

Come stanno le cose? Sileri ha provato a ribattere riportando la sua versione dei fatti. A tal proposito, ha citato la situazione che pare si sia venuta a creare a Napoli nel corso delle ultime settimane, con “neonati di 1,5 kg intubati“. Un trend che, a conti fatti, è stato confermato anche da Il Mattino, che in questo modo conferma implicitamente la preoccupante dichiarazione resa pubblica dal sottosegretario di Stato al Ministero della salute.

Insomma, storia che dovrebbe farci riflettere, generata a detta dei medici dalle mamme NoVax. Le parole di Sileri, in sostanza, non sono campate per aria e rappresentano una risposta molto forte a quanto affermato in precedenza dal Professor Zhok, stando al video pubblicato sul sito di LA7.

