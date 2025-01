Signora francese viene imbrogliata da foto di Brad Pitt create con AI: questa la storia raccontata dalla BBC, disavventura che riguarda una donna di 53 anni Francese e l’evoluzione di quello che avremmo chiamato un tempo Romance Scam.

Si tratta di una truffa esistente da tempi precedenti Internet: le AI sono solo uno strumento per renderle verosimili.

In questo caso il truffatore ha creato con AI una serie di foto del noto attore ricoverato in un letto di ospedale in quanto afflitto da un improvvisa forma di cancro che l’avrebbe costretto a richiedere ingenti somme di danaro ai suoi fans per ovviare alle presunte conseguenze economiche del suo divorzio da Angelina Jolie.

Tra i fan truffati abbiamo la signora francese, che in breve tempo, a partire dal 2023, ha perso tutto: la sua attitudine a mandare regali costosi e soldi al falso Pitt le è costata il matrimonio prima, i soldi del mantenimento dopo, tutti versati al falso Brad Pitt con un piccolo convincimento da parte di una falsa Jane Etta pronta a benedire l’unione e falsi articoli di gossip che parlavano di lei e Brad Pitt assieme.

Nonostante la figlia della signora abbia cercato di fermarla non ci è riuscita: la signora ora versa in rovina finanziaria, consapevole dei suoi errori.

Ma il “romance scam” non è nuovo: un tempo erano lettere, prima cartacee e poi email, inviate da presunte donne piacenti in posti lontani, pronte a chiedere amore e soldi. Tipico caso, la truffa ormai alla boa dei 25 anni della bella Elena e del gentile studente Valentin, russi in cerca d’amore e dei soldi per comprare una stufa e del pellet per sopravvivere al rigido inverno della steppa.

Seguita dalla truffa del “Principe della Nigeria”, nobile personaggio spodestato dal suo regal trono che chiede un prestito per riottenere le sue ricchezze che dividerà con le sue vittime assieme a onori e titoli nobiliari.

Se già in passato gli scammer cercavano di ottenere foto coi primitivi mezzi del fotoritocco, adesso le AI rendono il gioco assai più facile.

