Siete caduti nella burla degli insetti alla Conad di Vergate sul Membro, e quasi ci secca farvelo notare. Se non aveste voluto che vi fosse detto, avreste dovuto controllare prima di segnalarcelo però.

Perché, come al solito, siete caduti in un meme asceso, una burla virale che diventa fake news perché troppi ci hanno creduto.

Siete caduti nella burla degli insetti alla Conad di Vergate sul Membro

Stiamo parlando di un tweet con una foto, che un utente in vena di burle ha attribuito alla del tutto inesistente sede di “Vergate sul Membro”. Ovviamente, sede inesistente di una città inesistente.

Vergate sul Membro è infatti parte di quel genere di città inventate usate per assonanza con parolacce, insulti e bestemmie nelle discussioni particolarmente volgari.

Come il quartiere milanese di “Sucate”, che nel corso della passata campagna elettorale di Milano 2011, visse un momento di notorietà quando un burlone lamentò all’allora candidato Sindaco Letizia Moratti la presenza di una “Moschea abusiva in Via Giandomenico Puppa”, quartiere Sucate. Dove sia “Puppare” che “Sucare” sono sinonimi del sesso orale praticato.

Oppure il famoso Comune di Bugliano, sorta di “Mondo Piccolo 2.0” spaccato dei molti vizi e delle poche virtù della società e politica Italiana con due partiti, maggioranza e opposizione in stile Don Camillo e Peppone, che si danno quotidianamente battaglia tra personaggi pittoreschi e assurde derivazioni di eventi di cronaca.

Vergate sul Membro, censito da siti satirici come esempio cardine di nome di fantasia deve il suo nome dal fiume Nembro (quasi omofono) e dalla radice “Verg” tipica nei toponimi settentrionali.

Spiegando in un linguaggio più semplice, suona come un nome di comune ma è contemporaneamente un invito a flagellarsi i genitali con un bastone.

La foto è uno scatto di Getty Images, vendibile come immagine stock, dal titolo Primo piano di insetti cotti in Thailandia stallo di cibo di strada.

Uno scherzo insomma, precisato dall’autore come tale in un tweet successivo, sfuggito di mano a causa della morbosa attenzione di bufalari e “fonti russe” sulle notizie relative al consumo di insetti, sovente mistificata in chiave antieuropeista e antioccidentale.

Infatti esiste un numero limitato e regolamentato di prodotti a base di insetti che non comprende i “banconi pieni” come ritratti nella foto.

Conclusione

Siete caduti tutti in una burla virale: non ci sono insetti alla Conad di Vergate sul Membro perché non esiste una Conad a Vergate sul Membro in quanto il paese non esiste neppure.

La notizia nasce come una beffa satirica che qualcuno ha deciso di condividere credendovi a causa di un clima favorevole alle fake news.

