Minacciano di morte il sindaco del Comune di Bugliano per il lancio del gatto 2022

Dire che l’admin della pagina “Comune di Bugliano” sia stato effettivamente minacciato di morte potrebbe essere eccessivo, ma è fuori discussione che il post satirico sull’evento “lancio del gatto” 2022 abbia innescato reazioni incredibili. Ci abbiamo provato a spiegare che fosse satira, pubblicando subito un articolo in merito, se non altro perché il paesino in questione non esiste e tutto il progetto rientra nella categoria “troll”. Il fatto stesso che tante persone abbiano creduto a questa storia, la dice lunga sul particolare momento che stiamo vivendo nel nostro Paese.

Le minacce di morte il sindaco del Comune di Bugliano in occasione del lancio del gatto 2022

Come sono andate le cose? A 24 ore di distanza dal nostro primo resoconto, occorre parlare di minacce di morte il sindaco del Comune di Bugliano per il lancio del gatto 2022. Per onore di cronaca, al netto dei contenuti posti alla nostra attenzione con il post tramite il quale è stato annunciato l’annullamento dell’evento, non possiamo essere certi che l’admin della pagina sia stato davvero minacciato.

Di sicuro c’è il fatto che un progetto Facebook satirico, come quello di cui tanto si parla in quesitone, è stato costretto ad annunciare l’annullamento dell’evento. Nonostante questo non sia mai esistito. Colpa dei commenti pieni di odio riscontrati con il post originale. In tanti non hanno colto la satira, facendo raggiungere lo scopo che l’amministratore si era prefissato lanciando la pagina Facebook “Comune di Bugliano”. L’annullamento lo potete constatare sempre all’interno del noto social.

Staremo a vedere quale sarà il prossimo capitolo di questa storia. Di sicuro la vicenda del lancio del gatto 2022 organizzato dal Comune di Bugliano ha fatto molto più rumore di quanto si potesse immaginare. Come sempre, fate molta attenzione ai contenuti che beccate sui social, visto che spesso e volentieri dall’altra parte c’è qualcuno pronto a prendervi in giro.

