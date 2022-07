Lancio del gatto il 30 luglio voluto dal Comune di Bugliano, ma non esiste

Non ci sarà alcun evento “Lancio del gatto”, presso un paesino che non esiste. In molti stanno credendo in queste ore ad un evento ideato dal Comune di Bugliano che, come alcuni sapranno, non esiste realmente, ma è stato ideato per prendersi gioco di numerosi utenti. Su Facebook continua la satira di questo paese assolutamente inventato in cui avvengono cose a dir poco esilaranti.

Chiarimenti sul lancio del gatto il 30 luglio voluto dal Comune di Bugliano: il paesino non esiste

Altro post satirico, dunque, dopo quello del matrimonio a tempo determinato molto recente. L’ultima trovata, che però ha fatto abboccare diversi boccaloni del web, riguarda una particolare manifestazione che a quanto pare è una consuetudine per questo Comune di Bugliano. Si parla infatti del ritorno del “Lancio del gatto”, la competizione sportiva più amata dai buglianesi, come insomma viene riportato sul profilo Facebook di questo Comune fake. L’evento si terrà virtualmente sabato 30 luglio dalle ore 14 al Parco L.Piovanelli.

Dopo due anni di pandemia tutti potranno ritornare ad occuparsi di quest’attività sportiva che fin dal 1543, ogni anno, i cittadini di Bugliano si ritrovano tutti insieme per affrontarsi in questo giuoco figlio delle più nobili tradizioni contadine. Per INFO contattare la Fercaccia di Bugliano tramite fax.

Una presa in giro alquanto evidente, sul cartello pubblicitario dell’evento si parla anche dei prezzi per poter partecipare a quest’evento, con una quota di partecipazione che risulta essere di 25 euro per gli adulti, 15 euro per i pensionati e 12,50 euro per i bambini. Addirittura si parla di gare singole o a squadre per il “Lancio del gatto”.

Trovata assolutamente divertente e chiaramente satirica che però non tutti hanno ben compreso e lo si evince anche dai commenti presenti al di sotto di tale post sul lancio del gatto. Sono anni che parliamo delle iniziative piuttosto singolari inventate da questo Comune di Bugliano, ribadendo come sia una mera invenzione di qualche genio del web e che ha spesso fatto abboccare anche personaggi piuttosto noti della nostra politica e non solo.

Non esiste chiaramente nessuna competizione sportiva riguardante il “Lancio del gatto”, ma soprattutto non esiste nessun Comune di Bugliano ed è sempre doveroso ricordarlo.

