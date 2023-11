Siate diffidenti con il nuovo messaggio Bancomat Pay: probabile truffa via SMS oggi

Sta circolando in queste ore un messaggio Bancomat Pay farlocco, che risulta essere chiaramente una truffa ai danni di diversi utenti che lo stanno ricevendo sul proprio smartphone, stando alle segnalazioni che ci sono arrivate in mattinata. Bisogna però fare chiarezza a riguardo perché il servizio Bancomat Pay esiste, ma chi lo ha ideato non c’entra assolutamente nulla con questo messaggio che sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese.

Fate molta attenzione al nuovo messaggio Bancomat Pay: sta circolando una truffa via SMS oggi

Si torna a parlare di bancomat, dunque, sul nostro sito, dopo alcuni pezzi del passato. Come accennato, non sono poche le segnalazioni a riguardo e chiaramente l’unico consiglio che possiamo sempre dare è di non cliccare su link che provengono da messaggi sospetti. Si tratta di una strategia diffusa ormai da tempo e che i truffatori adottano mettendo in primo piano il nome di una banca o di un servizio realmente esistente, ma chiaramente con l’intento di truffare l’utente.

Bancomat Pay permette di effettuare pagamenti in pochi secondi con l’app della propria banca, chi quindi già ha avuto modo di usufruire di tale servizio, potrebbe essere tratto in inganno dal messaggio Bancomat Pay. Si può però immediatamente comprendere come si stia trattando di una truffa dalla presenza di un codice di verifica all’interno di tale sms.

In poche parole viene chiesto all’utente di inserire tale codice in una pagina web, un link che si ritrova all’interno del messaggio Bancomat Pay fasullo ed è qui che poi si rischia che il proprio conto in banca venga svuotato. In genere le banche inviano codici di verifica, ma solo quando è lo stesso utente ad avviare la procedura per un determinato servizio.

Se quindi arriva questo messaggio senza aver stilato alcun tipo di nuovo contratto, ecco che è evidente come sia in atto una bella truffa. Sta di fatto che i messaggi con link che arrivano sul proprio smartphone sono spesso delle truffe, fate quindi molta attenzione al messaggio Bancomat Pay che si sta diffondendo rapidamente sul nostro territorio.

