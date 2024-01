Siamo passati a Ciro Immobile morto: cosa è successo all’attaccante della Lazio

Oggi siamo passati addirittura alla storia di Ciro Immobile morto. In tanti, soprattutto sui social, si pongono il quesito “cosa è successo all’attaccante della Lazio?“. Effettivamente, stiamo vivendo un momento molto intenso per il giocatore biancoceleste, ma questo non giustifica in alcun modo la diffusione di notizie del tutto false. E così, si spazia tra vere e proprie fake news, oltre ai soliti post acchiappaclick simili a quelli che abbiamo dovuto esaminare nella giornata di ieri a proposito di Claudio Baglioni.

Oggi si parla addirittura di Ciro Immobile morto: cosa è successo all’attaccante della Lazio di recente

Andiamo con ordine. Cosa è successo al giocatore della Nazionale? Un sito, di recente, ha pubblicato un pezzo parlando appunto di Ciro Immobile morto. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato in casa e, al momento, i Carabinieri starebbero interrogando una donna che avrebbe cercato di lasciare l’abitazione prima di essere fermata. Tutto inventato, anche perché si tratta di un sito che già in passato ha pubblicato robe del genere su altri personaggi famosi. Del resto, a fine articolo ci sono tante parolacce che lasciano intendere quanto sia poco autorevole la fonte in questione.

Detto questo, a chi chiede “cosa è successo a Ciro Immobile” si potrebbe rispondere sia con il noto incidente stradale, che ancora oggi fa discutere a mesi di distanza per alcune responsabilità presente del giocatore (qualcuno afferma che abbia oltrepassato i limiti di velocità nel centro di Roma, mentre è stata smentita l’ipotesi che abbia attraversato un incrocio con il semaforo rosso), anche se la vicenda pare destinata a sgonfiarsi.

Ci sono poi post acchiappaclick con tanto di “addio“, ma non riferiti alla sua scomparsa, quanto al possibile trasferimento in Arabia Saudita in vista della prossima stagione, svestendo i panni di Capitano della Lazio. Insomma, smentiamo con forza tutti i rumors su Ciro Immobile morto.

