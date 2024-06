Si teme il peggio su Luca Argentero oggi dopo la vacanza con la moglie: bufale su età e morte

Prendiamo atto in queste ore che stiano prendendo piede stranissime voci su Luca Argentero oggi, che qualcuno dà addirittura per morto dopo la recente vacanza con la moglie per il loro anniversario di matrimonio. Come spesso accade in questi casi, infatti, si fa leva su alcune dichiarazioni rilasciate nel recente passato dal diretto interessato, per alimentare speculazioni basate sul nulla più assoluto. Con relative preoccupazioni di coloro che hanno imparato ad apprezzare e stimare il VIP di turno.

Pensano al peggio su Luca Argentero oggi dopo la vacanza con la moglie: sono solo bufale su età e morte

In particolare, in linea con quanto osservato non molto tempo fa con Eleonora Giorgi, prendiamo atto che su Luca Argentero oggi abbiamo predo piede rumors totalmente infondati che lasciano pensare al peggio. In realtà, tutto gira attorno ad un’intervista che l’attore ha rilasciato a suo tempo, quando con una battuta ha fatto presente che in alcune circostanze le sue ginocchia producano lo stesso rumore che possiamo ascoltare durante la riproduzione dello spot del gelato Magnum.

Un modo ironico per evidenziare come gli anni stiano passando anche per lui, al netto del fatto che sia ritenuto ancora oggi un vero e proprio sex simbol della tv italiana. Le cose per fortuna non stanno così, al punto che Luca Argentero oggi si limita a sfruttare al massimo qualche giorno di relax con sua moglie. Inutile alimentare strane speculazioni sul fatto che sia morto, visto che allo stato attuale non esistono fonti utili per confermare una tesi strampalata.

Dunque, non avete motivo per pensare al peggio su Luca Argentero oggi dopo la vacanza con la moglie, considerando il fatto che abbiamo preso piede semplici e banali bufale su età (ha appena 46 anni) e morte del noto attore italiano. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori aggiornamenti sulla fake news del momento.

