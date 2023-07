Si teme il peggio per Garrison Rochelle oggi: soliti titoloni inutili

Garrison Rochelle è morto? Questo è ciò che sembra emergere dal titolo di una notizia dedicata proprio al celebre ballerino e coreografo americano di Amici diffusa in queste ore sul web. Chiaramente si tratta della solita tecnica adottata da questi siti per accalappiare quanti più utenti possibili, creando un titolo che lascia pensare alla scomparsa di un personaggio famoso. Parlando poi di tutt’altro.

In tanti temono il peggio per Garrison Rochelle oggi: soliti titoloni da evitare

Un po’ come avvenuto ieri con Maurizio Mattioli, occorre gettare acqua sul fuoco. L’addio a Garrison Rochelle che si legge a caratteri cubitali non riguarda di certo la sua scomparsa, ma approfondendo la tematica si parla più che altro del suo abbandono al mondo della danza. Per anni è stato un importante membro della scuola di Amici di Maria De Filippi, prima come coreografo poi come insegnante, ma ora la sua vita professionale sembra aver preso una piega differente.

Si parla quindi di addio al mondo della danza per Garrison Rochelle, che ha deciso di intraprendere la strada della conduzione, cimentandosi per la prima volta come conduttore in un programma di Raidue come Performer Italian Cup. Dopo la pandemia Garrison ha pensato di reinventarsi, ha studiato molto per indossare queste nuove vesti ed il suo sogno è quello di condurre un talk show tutto suo.

Lascia quindi alquanto perplessi leggere come titolo di questa notizia addio Garrison Rochelle, la sua vita portata via così, definendo il tutto addirittura una tragedia. Chi legge solo il titolo penserà alla scomparsa del famoso coreografo americano, ma approfondendo la notizia si parla invece della sua decisione di abbandonare il mondo della danza.

Purtroppo però in molti si fermano solo al titolo, diffondendo poi sui social notizie che diventano praticamente delle bufale. Bisogna sempre approfondire una notizia quando si decide di condividerla, il rischio di creare fraintendimenti in questi casi è alquanto elevato. Garrison Rochelle sta benissimo oggi e sogna semplicemente di diventare un presentatore come l’amica Maria De Filippi, ma non vuole il suo aiuto.

