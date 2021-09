Si sprecano i meme Szczesny, Allegri e Kean dopo Napoli-Juventus 2-1

Ci ritagliamo una parentesi divertente, in questi minuti meme Szczesny, Allegri e Kean dopo Napoli-Juventus 2-1. Si è appena concluso l’anticipo di Serie A allo Stadio Maradona e la squadra bianconera ha letteralmente regalato i tre punti ai ragazzi di Spalletti con l’ennesimo errore in questo inizio di stagione da parte del portiere polacco. Una crisi dalla quale l’ex Arsenal e Roma fatica ad uscire, dopo essere finito nel mirino della critica per i tanti errori commessi nella partita di Udine tre settimane fa.

La raccolta di meme Szczesny, Allegri e Kean dopo Napoli-Juventus 2-1

Anche i tifosi bianconeri protagonisti, per forza di cose, dopo il trend dei meme che hanno accompagnato l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus nelle scorse settimane. Ne abbiamo parlato con un altro articolo. Insomma, ci sono tanti spunti d’interesse anche oggi, con una partita destinata a far discutere nei prossimi giorni per i tanti errori che abbiamo osservato in campo. Con inevitabili meme Szczesny, Allegri e Kean dopo Napoli-Juventus 2-1.

E pensare che dopo il primo tempo, probabilmente, la ricerca più intensa era su Manolas, visto che il difensore del Napoli ha regalato il gol del momentaneo vantaggio juventino a Morata. Poi, nella ripresa, ancora un errore del portiere bianconero, cui ha fatto seguito quello di Kean. L’attaccante azzurro è stato mandato in campo negli ultimi minuti da Allegri, al punto che ora anche per il tecnico della Juventus si sprecano le prese in giro.

Ecco perché si parla tanto della selezione di meme Szczesny, Allegri e Kean dopo Napoli-Juventus 2-1, che vogliamo portare alla vostra attenzione per regalarci un momento di leggerezza dopo giorni in cui si parla solo di pandemia e vaccini. Vi lasciamo a questo punto ad una selezione di contenuti divertenti, dopo l’anticipo di Serie A deciso dai numerosi errori bianconeri.

