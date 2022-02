Si scusa Instagram con Vanity Fair per censura di Blanco e Mahmood, ma Diego Fusaro non ci sta

Un vero e proprio caso, quello al quale abbiamo assistito in queste ore con la censura di Instagram nei confronti di Vanity Fair per quanto riguarda la copertina con Blanco e Mahmood nudi. Ovviamente, i due cantanti hanno coperto le parti basse con le mani, ma questo non ha evitato l’iniziale censura da parte del social network, mentre altri personaggi con seguito in rete hanno condannato l’iniziativa artistica. Tra questi, anche Diego Fusaro, per il quale sono arrivati commenti che vanno ugualmente criticati.

Passo indietro di Instagram con Vanity Fair per la censura della copertina con Blanco e Mahmood

In particolare, in queste ore si torna a parlare di Blanco e Mahmood in termini polemici, dopo l’attacco che è arrivato nelle scorse settimane da Mario Adinolfi. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico in quel frangente. Oggi il focus si sposa sulla questione “censura Instagram”. Come riporta proprio Vanity Fair con un aggiornamento del suo articolo originale, infatti, la piattaforma non solo ha fatto un passo indietro sulla cancellazione della foto, ma si è anche scusata con la nota testata.

Dunque, la copertina di Vanity Fair con Mahmood e Blanco apparentemente nudi è lecita per gli standard di Instagram, al punto che ora l’immagine si visualizza correttamente all’interno di questo social network. Tuttavia, non tutti hanno accettato di buon grado la decisione, al punto che oggi 23 febbraio la polemica è stata alimentata da alcuni post molto duri sulla questione.

Diego Fusaro condanna ugualmente Vanity Fair per la copertina con Blanco e Mahmood nudi

Vedere per credere il caso di Diego Fusaro, il quale su Twitter ha deciso di condannare duramente la copertina di Vanity Fair con Mahmood e Blanco. Il post in questione è molto chiaro ed alcuni utenti hanno commentato con una foto privata del filosofo parzialmente svestito, da ragazzo, in compagnia di amici. Non il modo migliore per dissentire.

