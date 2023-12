Si sbilanciano su Laura La Divina ritrovata morta: andiamoci piano anche stavolta

Diversi utenti si sbilanciano su Laura La Divina ritrovata morta, ma a quanto pare occorre andarci piano anche stavolta. La scomparsa di Laura La Divina, famosa soprattutto sulla piattaforma Tik Tok, sta creando molta preoccupazione tra le persone che la conoscono e non solo. Nella puntata di ieri sera di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ha parlato di questa scomparsa, invitando i telespettatori a contattare la trasmissione qualora l’avessero vista.

Diamoci un taglio su Laura La Divina ritrovata morta: serve massima prudenza anche stavolta

Non è la prima volta che ci imbattiamo in notizie affrettate in questi casi, come osservato poche settimane fa. Come spesso accade in situazioni di questo genere, non mancano le notizie false che puntualmente iniziano a circolare sui social. Si parla infatti di post secondo i quali Laura La Divina sarebbe morta, per questo non risponde più al telefono e non si hanno più notizie da ieri pomeriggio.

Attualmente non si sa ancora nulla di Laura La Divina, diventata in questi anni braccio destro di Rita De Crescenzo, altra tiktoker napoletana che ha avuto modo di incidere negli anni anche delle canzoni che hanno spopolato sui social. Laura La Divina vive da un po’ di tempo con la De Crescenzo ed è stata quest’ultima, sul suo profilo Tik Tok, a lanciare il primo allarme relativo a tale scomparsa. Da qui poi si è arrivati alla trasmissione della Sciarelli e la conduttrice ha diffuso a livello nazionale la notizia della scomparsa di Laura La Divina.

Il problema però è che queste sono anche le occasioni per diffondere notizie false e nelle ultime ore sono tanti i post riguardanti tale faccenda, ma che sono solo delle bufale perché parlano della morte di Laura La Divina. Se dovesse arrivare una notizia del genere, sicuramente la prima a diffonderla sarà proprio l’amica Rita De Crescenzo. Per ora tutto tace, nessuno sa dove sia finita Laura La Divina, con l’ultimo avvistamento avvenuto alla stazione centrale di Napoli.

Stando a quanto raccontato dalla De Crescenzo, La Divina è uscita di casa alle cinque del pomeriggio senza bagagli o soldi. Non date quindi adito ai post che parlano di Laura La Divina morta, per il momento non ci sono notizie sulla donna transgender. Dunque, smettiamola su Laura La Divina ritrovata morta, in attesa di notizie ufficiali oggi.

