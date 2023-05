Ci segnalano i nostri contatti delle foto da una sfilata di moda, chiedendo se sia moda di quest’anno. La risposta è ni: sono scatti della Fashion Week di Febbraio 2022, e nel mondo della moda un anno equivale ad intere ere geologiche.

E non tutto quello che è passerella, ricordiamo, è fatto per essere indossato nella vita i tutti i giorni. La moda è una forma d’arte, un messaggio a se stante.

Sì, queste sono foto da una sfilata di moda (ma del 2022)

Gli scatti provengono dalle collezioni di James Walsh, giovane promessa (nel 2022) e Joe Pearson.

Come anticipato, ogni forma d’arte è un messaggio: il messaggio di Walsh è un gioco nel quale si “iperevolve” il mondo della moda ipotizzando stili di mondi futuri e sconosciuti, alieni e diversi, usando tecnologie ipermoderne ispirate a versioni moderne delle bambole di porcellana.

Pearson gioca anche egli con gli stereotipi: lo stereotipo dello “stilista gay” eternamente sospeso tra i due estremi del creare abiti per “veri uomini” oppure costretto a vivere uno stereotipo da sitcom in cui ci si aspetta che lo “stilista e il modello gay” debbano comportarsi e vestirsi in modo riconoscibile.

Una moda che gioca con accessori tradizionalmente femminili come il corsetto, prendendo quello stereotipo e trasformandolo in occasione di discussione.

L’arte non deve essere sempre immediata. Per fortuna.

