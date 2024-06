Si preoccupano per Pinuccia Della Giovanna di ‘Uomini e donne’, ma è solo un malinteso

C’è non poca preoccupazione sul web, in queste ore, per Pinuccia Della Giovanna di Uomini e Donne, visto che una delle principali protagoniste dell’edizione 2023, per quanto concerne la popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi, ha oggettivamente una certa età. Superata la soglia di 80 anni, in tanti hanno creduto che per lei fosse la fine dopo la diffusione di alcuni post sui social che si prestano oggettivamente a cattive interpretazioni. Grazie come al solito ad un approccio poco etico da parte di determinate pagine.

Inutili preoccupazioni per Pinuccia Della Giovanna di ‘Uomini e donne’: ennesimo malinteso da social

In particolare, dopo gli equivoci su Eleonora Giorgi che abbiamo avuto modo di esaminare durante il fine settimana, oggi bisogna focalizzarsi sui contenuti che investono Pinuccia Della Giovanna, che ha fatto tanto parlare di sé durante le apparizioni a “Uomini e donne”. Premesso che, di recente, sia apparsa in alcuni scatti con Sarah Toscano in quel di Viterbo, mostrando il proprio volto con la vincitrice di Amici 2023, occorre fare molta attenzione ai contenuti diffusi da determinate pagine Facebook per spingere i soliti siti web.

Senza girarci troppo intorno, possiamo dire che non ha senso preoccuparsi per Pinuccia Della Giovanna di ‘Uomini e donne’, visto che in queste ore ha preso piede solo un malinteso. Già, perché sui social è apparsa la sua foto con tanto di “addio“. Per questioni anagrafiche ci sta pensare al peggio, ma il link correlato non fa altro che rimandarci alle tensioni tra la diretta interessata e Maria De Filippi durante la partecipazione alla suddetta trasmissione.

Scambi di vedute che hanno poi portato all’allontamento della donna dal programma in onda su Canale 5. Complice la sua ostinazione nel voler frequentare un concorrente anziano che non voleva saperne di lei. Dunque, nessun rimando a notizie di cronaca e solita fuffa in merito a chi ci ha fatto credere a Pinuccia Della Giovanna di ‘Uomini e donne’ venuta a mancare.

