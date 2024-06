Rilanciano Eleonora Giorgi che se ne è andata: tra malattia e falsa voce che la dà per morta

Non è una novità in senso assoluto per le nostre analisi, visto che oggi 8 giugno si parla nuovamente di Eleonora Giorgi che se ne è andata. Sostanzialmente, si “sfrutta” la sua malattia per creare dei titoli poco corretti. Un approccio che lascia credere a diversi utenti che la nota attrice sia morta, al netto di problemi di salute che sono reali. In un contesto del genere, occorre ricostruire i fatti e capire quale sia l’origine di tutta la vicenda tornata ad essere calda per il pubblico italiano.

Alcuni post alimentano le notizie su Eleonora Giorgi che se ne è andata: focus su malattia e falsa indiscrezione che la dà per morta

In pratica, viviamo una vicenda molto simile rispetto a quella che vi abbiamo raccontato a fine aprile sulle nostre pagine. Tutto nasce da un’intervista rilasciata di recente dalla diretta interessata, con la quale ha voluto condividere soprattutto alcuni retroscena che hanno coinvolto il suo ex marito, vale a dire l’attore Massimo Ciavarro. Nel dettaglio, al contrario di quanto avviene solitamente in circostanze simili, ha speso realmente belle parole per colui che è stato a lungo il suo compagno di vita.

Non si conoscono bene le condizioni di salute di Eleonora Giorgi oggi, visto che ha evitato dettagli sull’evoluzione del suo tumore, ma l’occasione è stata utile per evidenziare che l’ex marito abbia deciso di starle molto vicino in un momento estremamente difficile. A partire da questi elementi, alcune pagine social hanno pubblicato post con le foto dell’attrice ed il testo “se ne è andata“.

Chiaro l’intento di lasciar credere che Eleonora Giorgi sia morta, tirando in ballo anche la sua malattia. Le cose non stanno così, come del resto si percepisce leggendo bene il pezzo in questione, sperando che prima o poi queste pagine Facebook la smettano di adottare un approccio del genere per spingere i propri contenuti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.