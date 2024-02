Si parla superficialmente della malattia di Sangiovanni: cosa sappiamo sul cantante

Alcune espressioni sui social tendono come sempre a forza determinate situazioni, stando a quanto abbiamo avuto modo di constatare oggi in merito alla presunta malattia di Sangiovanni. Il cantante, di recente protagonista anche al Festival di Sanremo, seppur non nei primi posti della classifica, ha annunciato a conti fatti che per un periodo indeterminato si ritirerà dalle scene. Non è dato sapere quando uscirà il tanto atteso album “Privacy”, mentre in queste ore sono già scattati i rimborsi per alcuni concetti che avrebbe dovuto tenere nei prossimi mesi.

C’è tanta superficialità quando si cita la presunta la malattia di Sangiovanni: cosa sappiamo sulle condizioni del cantante

Partendo da queste constatazioni, ovviamente oggettive e menzionate dal diretto interessato attraverso un post pubblicato su Instagram nella giornata di giovedì, è altrettanto giusto non citare a caso la fantomatica malattia di Sangiovanni. In particolare, viene menzionato uno stato d’ansia per certi versi cronico, che a detta di determinate fonti potrebbe portare addirittura a tachicardia, nausea e disturbi gastro-intestinali, brividi, tremori, giramento di testa, sensazione di svenimento, percezione di debolezza generale e stanchezza.

Si tratta tuttavia, di un quadro clinico che ad oggi non possiamo associare al cantante, per il semplice motivo che lui stesso non ha mai menzionato pubblicamente i dettagli che vi abbiamo appena riportato. Del resto, già con la giornalista Carlotta Dessì, purtroppo venuta a mancare la scorsa settimana, abbiamo constatato quanta superficialità ci sia sul web in circostanze del genere. Magari sfruttando la sofferenza altrui.

Insomma, andiamoci piano con questa storia ed aspettiamo eventuali comunicazioni ufficiali da parte del cantante, in aggiunta rispetto a quanto affermato ieri. Fino a quel momento, citare a caso una fantomatica malattia di Sangiovanni non è cosa giusta da fare. A maggior ragione, dopo un risultato non esaltante ottenuto in occasione della recente apparizione al Festival di Sanremo.

