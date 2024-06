Si parla ancora di Miguel Bosé scomparso e morto oggi: addio, malattia e bufala con variante

Da tempo vi ripetiamo che alcuni post con titoli acchiappaclick siano così estremi da farci parlare di fake news, come occorre ribadire ancora oggi 2 giugno a proposito delle voci che danno Miguel Bosé scomparso e morto. Sostanzialmente, da ben quattro giorni tanti utenti sui social hanno la netta sensazione che il cantante sia venuto a mancare con tanto di addio al suo pubblico in seguito ad una brutta malattia. Sono servite a poco le smentite che finora abbiamo provato a portare alla vostra attenzione.

Insistono con Miguel Bosé scomparso e morto oggi: chiariamoci ancora su addio, malattia e bufala con variante introdotta

Già, perché fino a due giorni fa ci siamo affannati a gettare acqua sul fuoco in merito alle indiscrezioni relative a Miguel Bosé scomparso. Al netto dei nostri chiarimenti in merito, qualcuno lo dà ancora per morto questa domenica. Per quale ragione? Come accennato di recente, tutto nasce da un articolo con titolo ingannevole, nel quale paradossalmente viene spiegato che l’artista sia ancora vivo e che tutti i rumors propensi a dirci il contrario debbano essere depennati.

Tutto molto bello, se non fosse che il titolo del pezzo in questione prima sembrava darlo per spacciato, per poi essere addirittura modificato con il trascorrere dei giorni. E così, oggi 2 giugno ci ritroviamo davanti un aggiornameno con tanto di “la grandissima voce ci ha lasciati”, “non c’è stato nulla da fare” e “hanno tentato invano fino alla fine”. Premesso che il lettore sia sempre tenuto ad approfondire prima di ricondividere post, in questo caso si è davvero esagerato nel tentativo di racimolare qualche click in modo poco corretto.

Noi, come sempre, possiamo solo smentire le voci su Miguel Bosé scomparso. Il cantante non è morto oggi per una malattia, sperando che queste testate prima o poi capiscano che non sia un modo corretto di operare sul web.

