Cosa è successo a Miguel Bosé oggi: nessuna malattia, ma occhio agli account falsi

In tanti in queste ore si pongono la domanda “cosa è successo a Miguel Bosè oggi“, alla luce di alcuni post che stanno girando soprattutto su Facebook, con la netta sensazione che sia morto o quantomeno fortemente limitato da una grave malattia. Ancora una volta, dunque, ci tocca smentire indiscrezioni assolutamente prive di fondamento sul suo conto, visto che da anni, periodicamente, prendono piede contenuti del genere tramite le principali piattaforme social qui in Italia.

Capiamo cosa è successo a Miguel Bosé oggi: nessun riscontro sulla malattia, ma attenzione agli account

Importante citare il nostro Paese, perché se da un lato il cantante è di origini spagnole, è altrettanto vero che in questi anni sia diventato quasi un nostro connazionale. Tanti pezzi adattati alla nostra lingua, senza dimenticare la partecipazione ad alcuni show televisivi di solito molto apprezzati dal pubblico. In un contesto del genere, oggi 31 maggio abbiamo già dedicato un approfondimento alla questione, con il chiaro intento di rendere tutti più tranquilli sulle sue condizioni di salute.

Allo stato attuale, infatti, non ci sono fonti autorevoli in grado di alimentare post acchiappaclick. Cosa è successo a Miguel Bosé oggi? Semplicemente, un sito ha voluto smentire la voce secondo cui sarebbe morto, ma nel farlo con grande furbizia ha lanciato un titolo che lascia credere esattamente il contrario. Così facendo, molti utenti che non hanno aperto il pezzo hanno pensato e stanno pensando al peggio. Magari tirando in ballo la malattia con cui ha fatto i conti.

Dunque, non abbiamo motivo di credere alle voci su Miguel Bosé oggi. Il cantante di origini iberiche non è morto e non è debilitato da una malattia che ne avrebbe segnato il destino. Cosa è successo? La spiegazione gravita per forza di cose attorno al suddetto titolo che ha creato molti malintesi oggi. Occhio però, perché su Facebook ha seguito un account fake a suo nome.

