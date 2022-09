Si ostinano ad offendere Chiara Ferragni candidata con il PD, ignorando che sia una bufala

Non si placa l’ondata di insulti ed offese a Chiara Ferragni, che a detta di tanti italiani sarebbe rea di essersi candidata con il PD in vista delle elezioni di fine settembre. A distanza di poche settimane dalla discussione con Selvaggia Lucarelli, come abbiamo avuto modo di raccontarvi con un altro articolo, stavolta tocca focalizzarsi su una vicenda singolare. Basta la foto della diretta interessata, con il simbolo del PD, per indurre troppe persone a pensare che si sia effettivamente candidata con questo schieramento politico.

Sempre pronti offendere Chiara Ferragni candidata con il PD, ignorando come stiano le cose

Quali sono gli elementi da chiarire a tutti coloro che proprio non ne vogliono sapere di smettere di offendere Chiara Ferragni candidata con il PD? La foto che potete intravedere anche ad inizio articolo in realtà è stata creata ad arte da coloro che puntano solo a creare caciara sui social. La nota influencer, infatti, non si è candidata con il Partito Democratico e non risulta iscritta al partito. Banalissima verifica evitata da tanti utenti sui social:

“Che squallore questa tizia dalla pubblicità” alle pomate e cavolate varie. Coi suoi soldoni, candidata al Parlamento tra le file dl PD deviato e senza alcuna visione reale dl paese”;

“Il Pd è così a corto di idee e di elettori da diversi affidare agli influencers. Non sarei così stupita che possa raggiungere dei risultati, considerato il livello di intelligenza di chi segue la Ferragni (purtroppo ce ne sono molti, anzi, troppi di deficienters)”;

“Ma non si vergognano sti parassiti pdioti dopo aver distrutto questo paese ancora cercano voti. Ma andate a fare in…”.

Insomma, a queste persone basta una foto con l’aggiunta di una grafica per pensare che Chiara Ferragni abbia deciso di candidarsi effettivamente con il PD. Staremo a vedere se risponderà la diretta interessata.

