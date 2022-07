Piccata risposta di Chiara Ferragni a Selvaggia Lucarelli sull’accappatoio preso in hotel

Arriva puntuale la risposta di Chiara Ferragni a Selvaggia Lucarelli, precisando alcuni importanti concetti in merito alla storia dell’accappatoio che sarebbe stato rubato in albergo. Dopo le accuse di ieri giunte dal membro della giuria di “Ballando con le stelle”, secondo cui la condotta della moglie di Fedez sarebbe stata illegale, abbiamo altri elementi che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore. Il tutto è fondamentale per definire la posizione della diretta interessata, dopo le pesanti accuse che le sono piovute addosso in seguito alle uscite di ieri.

Cosa ha detto Chiara Ferragni a Selvaggia Lucarelli sull’accappatoio preso in hotel?

In particolare, Chiara Ferragni ha deciso di rispondere a Selvaggia Lucarelli sull’accappatoio preso in hotel tramite un post su TikTok. Parole importanti per lasciar intendere che in realtà il prodotto non sia stato rubato, ma regolarmente pagato. Senza nominare esplicitamente la sua interlocutrice, Chiara Ferragni si è riferita genericamente a chi ha creato una polemica sul “furto” di un accappatoio dall’hotel, ignorando dal suo punto di vista un dettaglio importante.

In particolare, la nota influencer ha evidenziato che le persone pronte ad accusarla non sarebbero a conoscenza del fatto che ogni albergo ha la carta di credito registrata e che prelevare eventualmente un accappatoio richiede che venga addebitato come tutti i costi extra. In realtà, ci sono alcuni aspetti da chiarire, in quanto abbiamo anche chi paga in contanti, oltre al fatto che prelevare un accappatoio richieda sempre e comunque una comunicazione alla direzione dell’albergo.

Insomma, la carta di credito registrata limita sicuramente problemi del genere, ma non copre la totalità dei casi, visto che ai clienti viene richiesta sempre e comunque trasparenza. Sicuramente non mancata a Chiara Ferragni, a prescindere dalla piega presa dalla sua discussione a distanza con Selvaggia Lucarelli. Del resto, sono solo emerse vecchie ruggini in questi giorni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.