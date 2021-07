Ci avete segnalato più volte la foto di una auto tedesca con l’adesivo contro Greta Thunberg “Fu*k you Greta”,

Adesivi che, effettivamente, per un certo periodo sono stati liberamente in vendita anche su Amazon, assieme a materiale ancor meno edificante, per poi essere rimossi.

Cosa che ha ispirato l’autore di questa bufala, perché di bufala si tratta.

Sì, la foto dell’auto tedesca con l’adesivo contro Greta era un falso

Come facciamo a saperlo? In primo luogo perché l’autore stesso della fake news ha confessato di aver archittettato uno scherzo.

Cosa assai facile per un regista e artista: del resto, abbiamo visto montaggi presi sul serio fatti anche da chi aveva solo conoscenze minime di Photoshop.

In secondo luogo perché, come ribadito da Il Post, il collega fact checker Luis Galrao ha fatto un lavoro di ricerca individuando l’originale della foto dell’auto… ma senza l’adesivo.

Per i non iberici, si tratta di una foto originale delle alluvioni in Germania scattata per l’agenzia stampa tedesca DPA dal fotografo David Young, alla quale l’artista ha applicato posticciamente il logo anti-Greta.

Ancora una volta, si è dimostrato assai poco prudente divulgare una notizia basata sull’esistenza di singolo Tweet.

