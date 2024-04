Si inventano storie sui figli di Alberto Matano e la presunta ex moglie oggi

In queste ore alcuni utenti stanno inventando storie sui figli di Alberto Matano e la presunta ex moglie. In questi anni Alberto Matano più volte si è ritrovato ad affrontare notizie non del tutto vere sul suo conto, con la sua vita privata che spesso è stata al centro di pettegolezzi. Quando il conduttore de La Vita in diretta ha poi fatto il coming out, dichiarando ufficialmente la sua omosessualità, di certo non sono scemate bufale sul suo conto.

Attenzione alle storie sui figli di Alberto Matano e la presunta ex moglie oggi 10 aprile

Vicenda non del tutto inedita quella di oggi, stando a quanto riportato in passato. Parliamo di un conduttore che però è apprezzatissimo dal pubblico, un professionista serio che ormai da anni lavora per la Rai, ritrovandosi con ottimi ascolti per la sua trasmissione pomeridiana. Matano ama anche condividere però scorci della sua vita privata sui social e proprio un suo ultimo post pubblicato su Facebook è stato non poco frainteso da diversi utenti.

Il conduttore di Raiuno ha infatti voluto condividere con i suoi followers momenti felici di vita quotidiana tra Roma e Milano, qui appaiono di spalle anche due bambini, un maschietto ed una femminuccia. Proprio quest’ultima immagine ha iniziato a suscitare qualche commento errato generando poi una notizia falsa su Alberto Matano. In molti hanno pensato come quelli fossero i figli del conduttore di Raiuno che, in passato, ha avuto modo anche di essere fidanzato con delle donne.

Da qualche anno però Alberto Matano è sposato con l’avvocato Riccardo Mannino, dopo infatti il coming out ha deciso anche di fare il grande passo con l’uomo che lo ha fatto innamorare perdutamente. I due non pensano al momento di allargare la famiglia, ma intanto c’è chi ha pensato come quei bambini immortalati insieme a Matano sui suoi profili social potessero essere i figli del conduttore. In realtà si tratta dei suoi adorati nipoti e quando può ama trascorrere del tempo con loro.

Alberto Matano non ha quindi figli, come qualcuno abbia cercato di far credere. Basta insomma davvero poco per diffondere notizie false da semplici immagini. Fate attenzione, dunque, alle bufale sui figli di Alberto Matano e sulla presunta ex moglie oggi.

