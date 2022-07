L’irresistibile necessità di prendersela con Alberto Matano e Riccardo Mannino in luna di miele

Fa riflettere, in queste ore, quella che nel titolo abbiamo definito senza troppi giri di parole la cosiddetta “irresistibile necessità di prendersela con Alberto Matano e Riccardo Mannino in luna di miele“. Dopo aver trattato alcune fake news relative al conduttore di “La vita in diretta”, come forse ricorderete tramite il nostro pezzo del mese scorso, oggi tocca soffermarsi su un’altra vicenda a dir poco singolare qui in Italia.

Ora decidono di prendersela con Alberto Matano e Riccardo Mannino in luna di miele

Alcune testate, infatti, hanno trattato alcuni post social condivisi dal presentatore e, sempre sui social, c’è chi sente la necessità di mostrare la propria frustrazione nei confronti di Alberto Matano e Riccardo Mannino in luna di miele. Ecco dunque che ci si imbatte in commenti del genere, che la dicono lunga sul livello culturale di tante persone:

“Cominciava a mancarmi il fiato, finalmente qualche novità”;

“Di questi tempi bui e pieni di pericoli in ogni campo, a chi interessano le notizie su Matano!

Ma chi è? Uno tra i tanti che ha avuto la fortuna di lavorare in RAI ! Da’ fastidio che ogni giorno dobbiamo leggere e vedere foto che ci aggiornano”;

“Le notizie che ti migliorano subito la giornata”;

“Ho letto Metano. Ho detto oh, qualcuno che ha trovato il modo di risparmiare, fammi vedere che lo faccio pure io;

“Tra Fatto Quotidiano e Repubblica ormai fate veramente tristezza”;

“Ah ok, ho capito, tutto chiaro. È l’algoritmo che per il mio bene fa di tutto per farmi togliere dai social”;

Ero preoccupato, pensavo che il primo passo lo avesse fatto Riccardo, invece lo ha fatto Matano, che bello, sono sereno e tranquillo, posso partire per le vacanze”;

“Ma con tutti i problemi che abbiamo (costo energie, inflazione e COVID) c’è chi spreca tempo per questo”;

“Voi scherzate ma io su questa cosa di chi loro due abbia fatto il primo passo non ci ho dormito la notte! Turbato per mesi da sogni a sfondo erotico (che finivano sempre male), dubbi amletici su se valesse la pena vivere se non si fa (almeno) il primo passo, scommesse (perse) con amici con parecchi euro buttati via (al bar si parlava e si scommetteva soltanto più su ciò). Per fortuna abbiamo dei baluardi della nostra sanità mentale che ci informano liberandoci da pesi insostenibili”.

Un giorno qualcuno ci dirà per quale ragione sia necessario essere acidi e talvolta “cattivi” nel commentare Alberto Matano e Riccardo Mannino in luna di miele.

