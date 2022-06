Solidarizzano con l’ex moglie di Alberto Matano dopo le nozze di ieri, ma non esiste

L’omofobia si può esprimere in tanti modi, anche con “sentimenti positivi” e con l’empatia, come stiamo osservando in queste ore a proposito dell’ex moglie di Alberto Matano. Come se non bastassero le bufale delle scorse settimane, quando qualcuno incautamente aveva dato per scontata la relazione del conduttore di “La Vita in Diretta” con il Ministro Spadafora, affermando che avesse fatto carriera tramite il suo contatto, ora dobbiamo concentrarci su altri aspetti a dir poco curioso. Vediamo insieme di cosa si tratti.

Empatia verso l’ex moglie di Alberto Matano dopo le nozze di ieri con Riccardo, ma è una gaffe omofoba

Sui social, infatti, qualcuno non ha apprezzato il clamore che si è venuto a creare attorno al conduttore e al suo matrimonio con Riccardo, che come preannunciato da più parti ha visto Mara Venier protagonista assoluta. Perché parliamo di sentimenti positivi? Qualcuno ha provato a cercare una scusa per non apparire omofoba, fermo restando la volontà di puntare il dito nei confronti del giornalista. E così si è scelto di solidarizzare con l’ex moglie di Alberto Matano, vittima di un matrimonio, quello di ieri, che non doveva andare in scena.

Tutto molto bello (si fa per dire), se non fosse che non esista prova vivente sull’esistenza di una presunta ex moglie di Alberto Matano. Ovviamente restiamo aperti ad eventuali aggiornamenti per il nostro articolo odierno. Sia in termini di documenti che attestino nozze avvenute in passato tra lo stesso Matano ed una donna, sia soprattutto il fatto che quest’ultima avrebbe vissuto con grande sofferenza gli ultimi giorni.

Insomma, si parla implicitamente di una “conversione” improvvisa da parte del conduttore di “La Vita in Diretta”, che a noi non risulta. Così come non risulta che ci sia da qualche parte l’ex moglie di Alberto Matano. Staremo a vedere cosa si inventeranno per schierarsi contro di lui dopo il matrimonio con Riccardo.

