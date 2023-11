Si insiste su Tony Colombo morto in carcere oggi per suicidio: come nasce la bufala

Stiamo verificando da circa 24 ore le voci relative a Tony Colombo morto in carcere per suicidio, visto che l’indiscrezione è stata rilanciata oggi in alcuni ambienti social, al punto da essere nuovamente portata alla nostra attenzione. Nonostante abbiamo gettato acqua sul fuoco già nella giornata di mercoledì, oggi occorre tornare sulla vicenda per due buone ragioni. Affrontiamo quindi la storia per la seconda volta, sperando di poterla chiudere una volta per tutte.

Non si placano le voci su Tony Colombo morto in carcere oggi per suicidio: capiamo come nasce la bufala

Per farvela breve, al momento sono ancora ampiamente diffuse le indiscrezioni riguardanti Tony Colombo morto in carcere per suicidio. Oltre a smentire nuovamente i rumors oggi, occorre comprendere anche come nasca la bufala. Il presupposto dal quale partire è che si tratti di una bufala, più che di una notizia senza fonti, in quanto persone vicine al cantante, come accennato in carcere in seguito all’arresto di alcuni mesi fa, hanno smentito con forza le notizie trapelate in settimana.

Per quanto riguarda l’origine della fake news su Tony Colombo morto, ora è tutto più chiaro. La voce, infatti, ha preso piede su TikTok, per poi essere ricondivisa all’interno di tante chat WhatsApp tra ieri ed oggi. Un profilo, infatti, ha pubblicato una foto identica a quella che trovate ad inizio articolo, accompagnando il tutto ad una colonna sonora del cantante neomelodico. Come sempre avviene in questi casi, diversi utenti ci hanno creduto senza effettuare le verifiche del caso.

Check che sarebbe stato molto prezioso, in quanto avrebbero evitato brutte figure, ma soprattutto di alimentare voci senza alcuna fonte autorevole alle proprie spalle. E così, anche oggi ci tocca parlare di bufala a proposito di Tony Colombo morto per suicidio in carcere, con tutte le rassicurazioni del caso oggi per chi gli vuole bene.

