Si impara oggi il significato di cool, heat e dry con simbolo deumidificatore del condizionatore

Un momento di leggerezza oggi, frutto di una segnalazione divertente, considerando il fatto che in Italia a partire da oggi stiamo ufficialmente imparando il significato di cool, heat e dry con il simbolo del deumidificatore per il condizionatore. Il caldo “tosto” è arrivato nel nostro Paese, decisamente in ritardo rispetto alle abitudini e agli standard di questi anni, al punto che stiamo approcciando il tanto chiacchierato telecomando per combatterlo. A maggior ragione di domenica, visto che tanti lavoratori hanno preferito restare a casa invece di recarsi al mare.

E così, dopo aver approfondito non molto tempo fa il significato del numero 88, bandito dal calcio italiano stando all’analisi che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, occorre focalizzarsi su altre tematiche. Al di là della facile ironia che si potrebbe fare verso coloro che intendono studiare il significato di cool, heat e dry con il condizionatore oggi, ci sono effettivamente alcune note a margine che bisogna prendere in esame.

Già, perché si va oltre la mera traduzione con, rispettivamente, i concetti di freddo, caldo e deumidificazione. Al dì là dell’effetto caldo o freddo che appare effettivamente alla portata di tutti, effettivamente bisogna ricordare a tutti cosa comporti il simbolo del deumidificatore. In pratica, con la solita modalità aria condizionata, opotando per caldo o freddo a seconda della stagione che stiamo vivendo, l’aria viene asciugata e rinfrescata. Al contrario, con la funzione deumidificatore, l’aria viene solamente asciugata.

Insomma, quest’ultimo rappresenta in tutto e per tutto un approccio più soft, evitando di andare incontro a differenze di temperatura troppo evidenti. Dunque, da oggi dovremmo avere le idee più chiare sul significato di cool, heat e dry con simbolo deumidificatore del condizionatore in Italia.

