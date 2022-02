Si dice piantare in Nasso o in asso: significato e storia di un modo di dire sottovalutato

Bisogna capire meglio il significato dell’espressione “piantare in Nasso” o in asso. Nelle ultime ore sui social è apparsa con insistenza l’espressione piantare in asso o in Nasso dopo che l’attore Luca Ward ha evidenziato come in realtà il secondo modo fosse quello corretto da scrivere. Insomma in tutti questi anni abbiamo realmente sbagliato a scrivere piantare in asso? Innanzitutto è bene precisare come durante i vari anni una lingua inevitabilmente tende a trasformarsi, con parole che subiscono delle evoluzioni, non restando ancorate alle origini.

Si dice piantare in nasso o in asso: focus su significato e storia dell’espressione

Non è certo la prima “scoperta” alla quale diamo risalto sul nostro sito. Fatta tale premessa è giusto conoscere meglio il significato e soprattutto la storia di piantare in Nasso o in asso, per poi capire se l’espressione utilizzata da tutti in questi anni sia effettivamente errata. Il significato è alquanto semplice, in genere viene pronunciata tale frase quando qualcuno viene abbandonato all’improvviso senza alcuna spiegazione, ma qual è la storia che ruota intorno a questa espressione?

Quest’ultima è legata nello specifico al mito di Arianna che con il suo filo aiutò Teseo a superare il labirinto di Cnosso, dopo aver sconfitto il Minotauro che lo abitava. L’eroe ateniese aveva promesso ad Arianna, dopo il suo prezioso aiuto, di portarla via con sé ad Atene, ma quando sbarcarono a Nasso qui Teseo abbandonò la donna con l’inganno, “piantandola in Nasso”.

Quanto detto da Luca Ward non è quindi errato, è vero che l’espressione iniziale è piantare in Nasso, proprio in riferimento a tale mito, ma non è assolutamente sbagliato scrivere piantare in asso. La prima espressione è una forma arcaica, mentre la seconda risulta essere una forma più moderna, ciò significa che si può tranquillamente continuare a scrivere piantare in asso, anche se qualcuno, dopo aver scoperto il suo reale significato inizierà a scrivere piantare in Nasso.

Dal punto di vista linguistico o grammaticale non c’è nessun tipo di errore, ognuno è libero di pronunciare o scrivere questa frase in entrambi i modi. Ora sappiamo qualcosa di più sul significato dell’espressione piantare in nasso o in asso.

