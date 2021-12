Scopriamo il significato dell’Immacolata concezione e degli auguri per la festa dell’8 dicembre

Ci sono alcuni concetti da chiarire a proposito del significato dell’Immacolata concezione e dei relativi auguri che in alcune aree del Paese siamo soliti fare o ricevere per la festa dell’8 dicembre. In effetti, si tratta di tematiche che hanno sempre creato una certa divisione, anche tra gli stessi fedeli, essendo legate al concepimento di Gesù. Ecco perché è interessante approfondire questa storia, anche in relazione alla data specifica che è stata scelta, a ridosso delle festività natalizie.

Cosa sappiamo sul significato dell’Immacolata concezione e degli auguri per la festa dell’8 dicembre

In passato, sul nostro sito, abbiamo citato marginalmente l’appuntamento solo a proposito della concomitanza con altre fake news. Quali sono le informazioni in nostro possesso a proposito del significato dell’Immacolata concezione e degli auguri per la festa dell’8 dicembre? Tutto ruota attorno al concepimento di Gesù da parte di Maria Vergine. Siamo al cospetto di un vero e proprio dogma religioso che si focalizza su alcuni miti preesistenti inerenti la nascita verginale di Gesù.

In pratica, un evento miracolo e non legato in termini generici alla scienza, in quanto la madre di Gesù resta vergine prima, dopo e nel corso del parto. Aspetto, questo, che da sempre crea discussioni, in quanto in tanti non riescono a comprendere le ragioni per le quali la Chiesa continui a tenere da parte tutti gli eventi di natura sessuale. Gli auguri, in occasione di questa ricorrenza, si fanno in specifiche aree del Paese dove è più forte la cultura religiosa, trattandosi di una ricorrenza sacra.

Esaminando meglio il significato dell’Immacolata concezione e degli auguri per la festa dell’8 dicembre, ci si chiede per quale motivo sia stato individuato quel giorno in calendario. Diverse fonti citano a tal proposito un dogma che è stato proclamato nel 54 da Papa Pio IX. Il riferimento cade in questo caso sulla bolla papale che è stata nominata Ineffabilis Deus, sancita casualmente il giorno 8 dicembre.

