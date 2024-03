Si chiedono come vincere 300 euro con il gioco Shein su WhatsApp e Facebook: non fidatevi oggi

In tanti in queste ore si chiedono come vincere 300 euro con il gioco Shein su WhatsApp e Facebook, ma come sempre avviene in queste circostanze è importante non fidarsi oggi, anche perché non è la prima volta che questo marchio viene tirato dentro inconsapevolmente in messaggi virali del genere. All’interno del suo sito ufficiale, infatti, non esiste alcun riferimento a questa presunta campagna di marketing, motivo per il quale fino a quel momento invitiamo tutti a diffidare del messaggio in questione.

Non ha senso chiedersi come vincere 300 euro con il gioco Shein su WhatsApp e Facebook

In un gruppo Facebook è intervenuto lo staff di Shein Italia, che ha smentito in modo categorico l’iniziativa che, in linea puramente teorica, garantisce un fantomatico buono da 300 euro agli utenti: “Al momento non esiste alcuna campagna di Shein Italia di questo tipo, seguite solo quello che viene annunciato sui nostri canali ufficiali, mentre noi segnaleremo alle autorità questi messaggi“. Insomma, viene rafforzato quanto vi abbiamo riportato nelle scorse ore con un altro articolo.

Dunque, non avete alcun motivo per chiedervi come vincere 300 euro con il gioco Shein su WhatsApp e Facebook. Quando vi arrivano messaggi simili, a primo impatto, non potete fidarvi perché come sempre avviene in queste circostanze, qualcuno sta cercando di prendersi gioco di voi. Il link dovrebbe rimandare ad un gioco online che ha come unico obiettivo quello di ottenere dati sensibili delle potenziali vittime e, con ogni probabilità, quelli della carta di credito.

Insomma, siamo al cospetto della classica truffa che prende di mira gli utenti meno esperti. Ecco perché bisogna darci un taglio con il chiedersi come vincere 300 euro con il gioco Shein su WhatsApp e Facebook. Vi faremo sapere in caso di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda, sempre utili per mettere in guardia le persone.

