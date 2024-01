Si cerca causa morte di David Gail: confusione con Shannen Doherty di Beverly Hills morta (Brenda)

In tanti oggi cercano causa morte di David Gail, attore che ha interpretato Stuart Carson in Beverly Hills 90210, facendo confusione con Shannen Doherty morta. L’attrice legata a Brenda non sta bene, ma è viva. In queste ore è stata diffusa la notizia sul web della morte di David Gail, conosciuto soprattutto negli anni Novanta grazie alla partecipazione alla serieTV Beverly Hills 90210. Il suo ruolo era quello di Stuart Carson, fidanzato di Brenda Walsh, interpretata da Shannen Doherty.



Tra causa morte di David Gail e profonda confusione su Shannen Doherty di Beverly Hills morta: come sta Brenda

Dunque, non una bufala vera e propria come quella di Ciro Immobile raccontata ieri, ma un malinteso. Questa notizia è stata utilizzata da alcuni siti sul web per creare post acchiappaclick su Brenda morta. Sappiamo come l’attrice che ha interpretato per anni Brenda, Shannen Doherty, si ritrovi da anni a combattere il tumore e proprio pochi giorni fa ha dichiarato di essere alle prese con l’organizzazione del suo funerale.

Sembrano essere gli ultimi attimi di vita della storica attrice che ha fatto sognare intere generazioni nel suo ruolo di Brenda. Per ora però Shannen Doherty è ancora presente in questo mondo, non è morta, ma qualcuno ha voluto sfruttare la scomparsa di Davil Gail, anche lui legato a Beverly Hills 90210, per diffondere titoli ingannevoli sulla morte di Brenda.

Bisogna quindi prestare molta attenzione alle notizie che stanno emergendo in questi giorni su questi attori, attualmente è vero che Shannen Doherty ha iniziato a preparare il suo funerale e che purtroppo a soli 58 anni è venuto a mancare David Gail. Si sta però speculando anche sulle cause che hanno portato a questa morte prematura dell’attore di Beverly Hills. Al momento non è stato chiarito cosa abbia effettivamente causato la morte di David Gail, infatti non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale a riguardo. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla sorella di David, Katie Colmenares, per salutarlo al meglio con parole di dolcezza e grande emozione.

Non è quindi stata diffusa la notizia della causa della morte di David Gail, tutto è ancora avvolto nel mistero. Certo è che un altro personaggio di Beverly Hills 90210, dopo il celebre Luke Perry, è andato via per sempre. Chi resiste è Shannen Doherty, anche se le sue ultime parole sono poco rassicuranti, sente di essere arrivata anche lei alla fine.

Insomma, nessuna certezza su causa morte di David Gail, ma soprattutto evitiamo confusione con Shannen Doherty di Beverly Hills morta, visto che Brenda è viva e vegeta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.