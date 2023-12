Ci sono ricerche hanno ricadute non sempre ovvie, come un paper del 2014 dedicato a capire che ai topi e ai criceti piace girare sulla ruota.

Non siamo nel campo dei premi “igNobel”, i bizzarri premi per ricerche il cui pregio è stimolare l’amore per la scienza in moto buffo, come il premio per chi ha studiato gli effetti dello scrocchiar di dita e le statistiche sulla morte da caduta di noci di cocco in testa, bensì su uno studio del 2014 pubblicato su Proceedings of the Royal Society B

Sì, ai topi e ai criceti piace girare sulla ruota: parola di scienza

Esponendo a una popolazione di topolini ignari del concetto stesso della ruota, nel senso di lasciarne una in aperta campagna e in aree cittadine, munita di appositi sensori, si è scoperto che in tre anni di apertura del bizzarro parco giochi per topolini sono stati registrati migliaia di casi di uso attivo della ruota.

Ruota munita di sensori per registrare il movimento e telecamere per registrare i topolini intenti al gioco.

Gioco che ha continuato ad esservi anche quando gli scienziati hanno smesso di usare del cibo per attirare i roditori, scoprendo che a giocare con la ruota si presentavano topolini troppo piccoli per essere mai stati esposti anche solo al concetto di “ruota per criceto come luogo di caccia al cibo”

La conclusione dei ricercatori è semplice: ai topi piace il gioco tanto quanto a noi, gli piace tenersi attivi e scorrazzare in giro e, ovviamente, l’attività fisica fa bene anche a loro.

