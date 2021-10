Sfogo Senaldi su Fusaro e green pass: “Ma chi vuole schedarti e sapere quando vai al bagno”

Una battuta per smentire una bufala di vecchia data quella di Senaldi nei confronti di Fusaro, in merito al green pass e ai presunti obiettivi del governo non dichiarati, attraverso l’introduzione della certificazione verde. Una vicenda tornata di moda durante l’ultima puntata di Controcorrente, su Rete 4, che abbiamo preso in esame di recente anche per altre ragioni, stando al nostro ultimo articolo sull’argomento. Il giornalista, prendendo la parola, ha cercato di mettere la parola fine ad una fake news che assimila il documento ad una sorta di strumento necessario per creare uno schedario degli italiani.

Senaldi senza mezzi termini su Fusaro e green pass

Nello specifico, la presa di posizione di Senaldi nei confronti di Fusaro la potete consultare attraverso la puntata intera di Controcorrente, disponibile sul sito Mediaset, arrivando subito al minuto 2:20:00. In precedenza, erano state fatte considerazioni fortemente direzionate verso la teoria del complotto parlando di green pass, ma come vi diciamo da sempre, tali asserzioni sono sempre prive di fonti a sostegno. Insomma, solo ipotesi ed aria fritta in merito alle future prospettive sociali e politiche.

La teoria di Senaldi è molto semplice e mira a dimostrare che, attraverso il green pass, il governo non abbia intenzione di scoprire dove abiti Fusaro o quando vada in bagno. Iperbole, la sua, per spiegare che il concetto debba essere applicato a tutti gli italiani e che, al contrario di quanto sostenuto dai complottisti, si abbia semplicemente la necessità di creare luoghi (ad esempio i ristoranti) in cui possano accedere solo persone tendenzialmente meno contagiose.

Insomma, un siparietto che tutto sommato ha fatto sorridere tutti, quello tra Senaldi e Fusaro, a testimonianza del fatto che determinati argomenti possano essere trattati anche con leggerezza. A patto che si parli di green pass in ottica attualità e non su prospettive che non si realizzeranno mai.

