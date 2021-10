Imbarazzo di Diego Fusaro alla domanda se sia vaccinato a Controcorrente

Si torna a parlare della curiosità che in tanti hanno in Italia, a proposito di Diego Fusaro vaccinato o meno. Una vicenda che abbiamo preso in esame alcune settimane fa, quando la medesima questione era stata posta durante una puntata di Zona Bianca, ma è tornata di moda nella giornata di domenica con Controcorrente. Si tratta di uno di quei temi che crea costantemente discussioni sul web, se non altro considerando i contenuti pubblicati spesso e volentieri dal filosofo, senza dimenticare il suo seguito qui in Italia.

La strana reazione di Diego Fusaro alla domanda se sia vaccinato a Controcorrente

Come sono andate le cose quando a Diego Fusaro è stato posta la domanda se sia vaccinato o meno durante la puntata di Controcorrente? Esattamente come avvenuto a Zona Bianca, in tanti si sarebbero aspettati una risposta negativa, considerando anche le teorie portate avanti sui social da quando le somministrazioni hanno raggiunto numeri importanti nel nostro Paese. In verità, in tv il filosofo si era sempre detto “free vax“, facendo sapere di rispettare la scelta di chi ha deciso di vaccinari.

Tuttavia, ancora una volta Diego Fusaro ha deciso di non rispondere, facendo appello al discorso privacy per evitare di affrontare l’argomento. Il tema è stato affrontato durante la puntata del 17 ottobre su Rete 4, come si può osservare al minuto 2:05:00 della puntata intera che è stata pubblicata online. Nonostante le pressioni della conduttrice, il dribbling dello scrittore è palese e sta creando discussioni tra coloro che ritengono sia vaccinato e chi invece ha una visione opposta.

Dunque, ancora oggi non sappiamo se Diego Fusaro sia vaccinato o meno, ma il suo mancato “no” a Controcorrente sta facendo crescere il partito di coloro che credono alla somministrazione accettata dal filosofo. In molti ci hanno posto la medesima domanda in passato e noi non possiamo fare altro che riportarvi la sua replica.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.