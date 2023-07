Serviva Chiara Ferragni per scoprire il significato di bachelorette: traduzione in italiano

Scopriamo con Chiara Ferragni il significato di bachelorette oggi. Ormai ogni immagine postata da Chiara Ferragni sui social è oggetto di critiche, l’influencer è spesso al centro delle polemiche e questa volta a far chiacchierare è l’addio al nubilato organizzato per la sorella Francesca. La secondogenita della famiglia Ferragni si sposerà il 9 settembre con lo storico compagno Ricky in Emilia Romagna e non poteva di certo mancare l’addio al nubilato.

Occorreva l’uscuta di Chiara Ferragni per scoprire il significato di bachelorette: per tutti la traduzione in italiano

Si torna a parlare di lei, dunque, a due mesi di distanza dal nostro ultimo articolo relativo alle sue vicende. Perché ci sono state delle polemiche a riguardo? In primis per la didascalia scelta da Chiara Ferragni per commentare le varie immagini di quest’evento, ossia puntando sulla parola inglese bachelorette, che significa appunto addio al nubilato.

In molti hanno criticato l’influencer per il termine scelto, ipotizzando che “addio al nubilato” potesse essere considerato troppo da “persone povere“. Questi sono stati i commenti più comuni. Chiaramente poi a far notizia sono sempre anche i vestiti indossati dalla Ferragni, le polemiche a riguardo non mancano mai per la nota influencer. Critiche anche per la meta scelta, le sorelle Ferragni infatti si trovano a Mykonos in compagnia di alcuni amici stretti per festeggiare questo bachelorette di Francesca.

Un resort extralusso che ormai è una consuetudine dei viaggi di Chiara Ferragni, l’influencer opta sempre per mete da ricchi quando si ritrova a concedersi qualche giorno di relax con amici o parenti. Questo continuo ostentamento di ricchezza e sfarzo non sembra piacere molto a tanti followers della Ferragni, ma anche la scelta di puntare spesso su termini inglesi non è spesso gradita.

Bachelorette non è andato proprio giù a molti utenti che hanno dato vita a commenti anche piuttosto divertenti a riguardo. C’è chi usa la cattiveria e chi invece si affida all’ironia, ma sta di fatto che ormai la Ferragni si ritrova sempre al centro delle critiche. Evidentemente per l’influencer italiana va bene così, purché insomma se ne parli. Quantomeno, da oggi grazie a Chiara Ferragni conosciamo traduzione e significato di bachelorette.

