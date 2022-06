“Serpente gigante attacca un furgone”, ma è solo un’installazione

Un video mostrerebbe un serpente gigante mentre attacca un furgone sotto l’occhio attento di chi effettua le riprese. Il filmato è presente su TikTok, ma è comparso anche su altri social.

Basta poco per smontare una bufala del genere, visto che dai fotogrammi (come quello mostrato da noi in copertina) si vede chiaramente che non si tratta di un vero serpente.

Piuttosto, si tratta di un’attrazione per visitatori. Siamo in Cina, allo zoo e parco divertimenti Zhongnan Baicao Garden e ciò che viene mostrato nel video è in realtà un’installazione, come dimostra questo video dell’utente Douyin.

La stessa installazione compare in altro video presenti su YouTube. Di fronte a un tale fenomeno, se fosse reale, come fanno i visitatori a restare impassibili?

