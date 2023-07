Senza ritegno i titoli su Giancarlo Giannini morto per aneurisma cerebrale: si tratta del figlio

Ci avete segnalato in tanti la diffusione di un post davvero vergognoso su Facebook, che a conti fatti rimanda ad un sito ormai presenza fissa della nostra blacklist per i suoi titoli acchiappaclick, come constatato oggi 15 luglio a proposito di Giancarlo Giannini morto. Complice l’età del famosissimo attore, oggettivamente non più giovanissimo, qualcuno sta facendo passare l’idea che sia passato a miglior vita per aneurisma cerebrale, ma solo approfondendo tutta la storia si comprende che le cose non stiano così.

Le voci su Giancarlo Giannini morto per aneurisma cerebrale sono solo figlie di un titolo acchiappaclick

Un po’ come avvenuto in settimana con Michael Schumacher, stando anche all’approfondimento che abbiamo portato alla vostra attenzione con un altro articolo, si parte da una notizia vera, per poi dare a quest’ultima un taglio del tutto inesatto giocando con le parole del titolo. E così nasce la bufala su Giancarlo Giannini morto oggi, visto che andando a leggere il pezzo in questione si scopre che in realtà l’attore sia vivo e vegeto. Per fortuna, aggiungiamo noi.

Provando a scendere in dettagli, si scopre che tutto nasce da un pezzo pubblicato addirittura un anno fa, in merito ad un’intervista nel corso della quale lo stesso Giannini aveva parlato della perdita del figlio avvenuta nel 1987 a soli 19 anni. Tra le altre cose, mentre l’attore era impegnato a girare per un film. Una notizia terribile ovviamente, di quelle che cambiano la vita, oggi vergognosamente alla base del clickbait che ci ha fatto temere il peggio per lui.

Dunque, qualora doveste leggere in giro sui social la notizia riguardante Giancarlo Giannini morto per aneurisma cerebrale, sappiate che vi siete imbattuti soltanto in uno dei tanti contenuti con titolo acchiappaclick. Una di quelle iniziative concepite da testate alla ricerca di facili visulazzioni in un momento storico come questo.

