Chiariamoci sulle condizioni di Michael Schumacher oggi: non è morto, ma comunica poco

La recente bufala su Michael Schumacher morto ha sollevato più di un dubbio sulle sue condizioni, senza dimenticare il fatto che in occasione del Gran Premio che si è disputato a Silverstone ci sarebbe stato l’avvistamento di un uomo che è stato definito sosia del campione tedesco. Come stanno le cose? Necessario un punto della situazione più generico, in merito a tematiche che per forza di cose tengono i tifosi dell’ex ferrarista con il fiato sospeso ormai da dieci anni

Precisazioni varie sulle condizioni di Michael Schumacher oggi: non è morto, ma i limiti sono oggettivi per il suo quotidiano

Un ulteriore tassello da prendere in esame, dunque, rispetto a quanto riportato ieri per smentire le voci su Michael Schumacher morto. Se da un lato siamo stati i primi a smentire con forza le voci secondo cui sarebbe passato a miglior vita, alla luce di alcuni titoli apparsi in rete davvero poco rispettosi non solo nei confronti dei lettori, ma anche di una famiglia che vive un calvario dal 2013, al contempo si fa molta fatica a recuperare informazioni chiare e certe sul suo stato di salute.

Insomma, viste le tante leggende metropolitane di questi anni, sentiamo il dovere di chiarire alcune informazioni sul campionissimo che ha fatto la storia della Formula 1. Gli ultimi riscontri di una certa affidabilità risalgono a marzo 2023, con il punto della situazione condiviso da Fanpage. La testata, in quel frangente, ha citato ad esempio le parole di suo figlio Mick Schumacher, il quale in un rarissimo momento non condizionato dalla privacy estrema voluta da tutta la famiglia, ha fatto sapere che il tedesco comunichi con gli occhi.

Ancora, secondo Elisabetta Gregoracci (ex moglie di Flavio Briatore, personaggio vicinissimo alla famiglia dell’ex pilota) segue ancora le gare di Formula 1. A detta di Jean Todt, invece, non sempre riconosce le persone a lui vicine. Dunque, stop alla bufala su Michael Schumacher morto oggi, ma anche chiarimenti sulle reali condizioni di salute.

