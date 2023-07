Ci risiamo con Michael Schumacher morto oggi: dai titolacci alla bufala è un attimo

Smentiamo le voci su Michael Schumacher morto oggi, esattamente come avvenuto anni fa. In queste ore sta prendendo piede sul web una notizia che parla di addio a Michael Schumacher, creando non poca confusione tra gli utenti. In molti pensano infatti che il pluricampione di Formula 1 sia scomparso, ma non è così. Come sempre si cerca di attirare più utenti possibili creando un titolo ad effetto che questa volta ha coinvolto Michael Schumacher, lasciando credere che sia morto.

Necessario smentire tutte le voci su Michael Schumacher morto oggi: la bufala è servita anche nel 2023

L’ex campione della Ferrari non è passato a miglior vita, ma chiaramente si trova dal 2013 con gravi lesioni cerebrali dopo un incidente sugli sci. Le sue condizioni sono sempre stabili e sono tantissimi i fan che sperano ancora nel miracolo. Perché allora si sta diffondendo questa notizia di addio a Michael Schumacher?

In realtà l’articolo in questione parla della sua storica Ferrari F1-2000 messa all’asta che ha sancito definitivamente l’addio a un’era d’oro della Formula 1, quando Schumacher era il campione indiscusso. Nulla quindi a che vedere con la vita dell’ex pilota della Ferrari, anche se purtroppo sappiamo che le sue condizioni non potranno mai migliorare.

Eppure questo titolo alquanto ambiguo, che ha posto l’accento su un addio a Michael Schumacher, ha destato molta preoccupazione nei fan proprio perché si pensava che il campione della Formula 1 fosse morto. Purtroppo in questi casi è fin troppo semplice creare confusione e diffondere notizie false, pur insomma non parlando all’interno di questo post della morte di Michael Schumaher, dal titolo si evince ben altro.

Per questo è importante sempre approfondire ciò che si legge sul web, non fermarsi mai solo al titolo di un articolo perché il rischio poi di diffondere notizie false è davvero molto alto. Ribadiamo il concetto di come Michael Schumacher non sia morto, l’ex pilota è sempre stabile. Stop alle voci su Michael Schumacher morto oggi.

