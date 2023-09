Sentenziano sulla fidanzata di Jacob Elordi senza alcun motivo oggi

Non siamo amanti del gossip, come tutti sanno, ma di recente sono state portate alla nostra attenzione alcune indiscrezioni sulla presunta fidanzata di Jacob Elordi. L’attore del momento, avvistato di recente anche in Italia, sta facendo molto parlare di sé non solo per una carriera più calda che mai sul set, ma anche per la vita privata. Come abbiamo evidenziato in passato citando altri personaggi sotto la luce dei riflettori, in assenza di certezze e riscontri ufficiali, sarebbe il caso di rispettare la privacy delle persone.

Inutili speculazioni sulla fidanzata di Jacob Elordi dopo il suo arrivo a Venezia

Per quale ragione parliamo di speculazioni infondate a proposito della fidanzata di Jacob Elordi? Per quanto riguarda la sua vita privata, Elordi è stato legato a diverse colleghe. Dal 2017 al 2018 ha avuto una relazione con la co-protagonista di The Kissing Booth, Joey King. Nel 2019 è stato avvistato in compagnia di Zendaya, sua co-star in Euphoria, ma i due non hanno mai confermato la relazione. Dal 2020 al 2021 ha frequentato la modella Kaia Gerber. Nel 2022 è stato per breve tempo con l’influencer Olivia Jade.

Elordi ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. In un’intervista del 2022 ha dichiarato: “Sono una persona molto privata e non mi piace condividere troppo sui miei rapporti. Penso che sia importante avere qualcosa di tuo, che sia solo tuo“. Attualmente, Elordi non ha una relazione ufficiale, almeno stando a quello che si percepisce dai suoi canali social e dalle recenti uscite pubbliche di uno degli attori più apprezzati del momento qui in Italia.

Nonostante questo, come vi stiamo riportando oggi, si susseguono senza sosta strane indiscrezioni sulla fantomaticha fidanzata di Jacob Elordi. Ricordate sempre i principi di rispetto della privacy altrui, anche in relazione a personaggi pubblici, quando non si ha certezza di quello che a conti fatti è solo un pettegolezzo.

