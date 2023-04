Sentenze per la giornalista RAI Giorgia Cardinaletti fidanzata di Cesare Cremonini sul nulla

Uno dei nomi più chiacchierati del giorno è quello della giornalista RAI Giorgia Cardinaletti. Volto sempre più presente nelle case degli italiani, grazie alla sua indiscutibile bravura anche davanti alle telecamere, oltre ovviamente al suo essere cronista di qualità, da qualche tempo c’è chi la etichetta come fidanzata di Cesare Cremonini. Al di là di quanto riportato da alcune testate che operano nel mondo gossip, ci sono alcuni aspetti di questa vicenda che occorre analizzare con attenzione.

Troppo frettolosi sulla giornalista RAI Giorgia Cardinaletti fidanzata di Cesare Cremonini: zero fonti al momento

Una questione che, almeno in parte, ci ricorda quella che abbiamo portato alla vostra attenzione lo scorso fine settimana, a proposito di Sinner. Su quali basi in questi giorni si parla con insistenza della giornalista RAI Giorgia Cardinaletti come nuova fidanzata di Cesare Cremonini? A nostro pare, sul nulla assoluto. Non ci sono fonti, come potete percepire dal tag che abbiamo utilizzato per il nostro articolo di oggi, affinché si possa sentenziare in questa direzione.

Tutto nasce dall’apparizione del cantante durante un’edizione del TG RAI, oltre al fatto che tra qualche giorno sarà presente in un ateneo universitario, nell’ambito di un evento che sarà moderato proprio dalla giornalista RAI Giorgia Cardinaletti. Troppo poco per emettere sentenze, ma si sa che determinate realtà giornalistiche ed il pubblico social siano costantemente sul pezzo, dando per scontate cose che in realtà non lo sono.

Insomma, lasciamo in pace la giornalista RAI che sta seguendo il suo percorso. La vita privata, anche quella dei personaggi pubblici, va sempre preservata in assenza di fonti o comunicazioni ufficiali. Affermare che Giorgia Cardinaletti sia la fidanzata di Cesare Cremonini senza alcun elemento concreto tra le mani vuol dire solo condizionare il quotidiano di queste persone. E questo vale come risposta alle segnalazioni che ci sono arrivate nelle ultime ore.

