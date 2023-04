Le 3 bufale su Sinner: tra fidanzata ed il suo passato a cavallo della finale a Miami

Ci sono alcune bufale su Sinner che stanno tornando alla ribalta, tra alcune voci mai confermate sulla sua nuova presunta fidanzata, fino ad arrivare ad alcuni aspetti del passato del più importante tennista azzurro al momento sul circuito. Nello specifico, occorre spaziare tra almeno tre questioni nuovamente calde, in vista della finale di Miami raggiunta dopo una sfida incredibile con Alcaraz nella notte tra venerdì e sabato. Una rimonta fantastica, che lo lancerà sotto la luce dei riflettori, grazie all’ennesimo match con Medvedev.

Almeno tre bufale su Sinner: tra fidanzata e leggende sul suo passato prima della finale a Miami

La prima fake news su Sinner che abbiamo fronteggiato in questi anni riguarda il ritiro, avvenuto proprio un anno fa, in occasione della sua ultima apparizione a Miami. Qualcuno, senza alcuna fonte alle proprie spalle, ha sentenziato che i problemi fisici del nostro tennista fossero dovuti al vaccino. Eppure non ci sono mai state informazioni ufficiali sulla somministrazione dello stesso e sulle tempistiche. Ne abbiamo parlato a suo tempo con un altro articolo.

La seconda leggenda metropolitana riguarda il fatto che Sinner abbia iniziato a giocare a tennis soltanto all’età di 14 anni. A dirla tutta, sulla questione anche giornalisti di un certo spessore fanno spesso e volentieri molta confusione. Già, perché quello fu l’anno in cui l’allora adolscente Jannik iniziò a giocare “solo a tennis”, mollando gli altri sport nei quali si era impegnato in passato. Sembra un dettaglio, ma non lo è, visto che spesso si utilizza questa vicenda per sottolineare quanto sia talentuoso.

Insomma, Sinner non ha bisogno di fake news per ricordarci quanto sia forte. Così come non ha bisogno di strane indiscrezioni sulla sua nuova presunta fidanzata. Se da un lato è finito sui social insieme a Laura Margesin, al momento nessuno dei due ha confermato che ci sia una storia d’amore tra loro.

