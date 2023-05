Sentenze insensate su malattia di Paolo Noise e problemi di salute dopo l’Isola dei famosi

Non si placano in alcun modo le voci riguardanti Paolo Noise e la sua presunta malattia, dopo i problemi di salute venuti a galla durante la sua apparizione all’Isola dei Famosi. Il noto conduttrore radiofonico, infatti, a detta di alcuni periodicamente non avrebbe fatto la sua apparizione alla conduzione della nota trasmissione radio che lo vede da sempre pratogonista, con alcune correlazioni temporali che i NoVax stanno mettendo in evidenza oggi 23 maggio sui social.

Nuove tesi su Paolo Noise e la sua presunta malattia: focus sui problemi di salute trapelati durante l’apparizione all’Isola dei Famosi

Un po’ come avvenuto la scorsa settimana con Tiziana Panella, risultata assente alla conduzione di Tagadà per alcuni giorni, ci sono utenti che sui social sentono la necessità di sbilanciarsi con notizie prive di fonti. Il tutto, dando vita e veri e propri trend social che non hanno ragione di esistere. Paolo Noise, per la cronaca, si è esposto un paio di anni fa pubblicamente, nel tentativo di incentivare la campagna della vaccinazione contro il Covid.

Tutto quello che leggete in queste ore a proposito di una fantomatica malattia di Paolo Noise, al momento non trapelata da alcun esame di rito, non corrisponde al vero. Le sentenze sui suoi problemi di salute, infatti, richiedono ancora del tempo ed è poco rispettoso sbilanciarsi sotto questo punto di vista.

Ricapitolando, non ha alcun senso parlare della malattia di Paolo Noise e dei problemi di salute del dj, a maggior ragione in relazione a coloro che avanzato insensate teorie secondo cui alla base di tutto ci sarebbe il vaccino per il Covid. Come confermato da sua moglie, che in queste ore ha rilasciato delle dichiarazioni pubbliche, solo nel momento in cui il conduttore radiofonico tornerà in Italia sarà possibile procedere con gli accertamenti del caso, in modo da inviduare l’origine del problema. Lo stesso che lo ha costretto ad abbandonare l’Isola dei famosi.

