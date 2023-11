Sentenze finali per le voci su Daniele De Martino morto per incidente dopo i rumors di ieri

Abbiamo il verdetto sulla voce riguardante Daniele De Martino morto per incidente. Nella giornata di ieri su TikTok è apparsa la notizia della morte di Daniele De Martino, con la sua immagine e la didascalia che non lasciava alcun dubbio su quanto accaduto. Si è parlato di morte avvenuta per incidente stradale ed in poco tempo questa notizia ha fatto il giro dei social, diventando il trend di giornata.

Arrivato il verdetto su Daniele De Martino morto per incidente dopo le voci di ieri

Tocca dunque riprendere la notizia trattata ieri, con una smentita ulteriore su Daniele De Martino morto per incidente. Abbiamo già parlato di come la notizia della morte di Daniele De Martino sia in realtà una fake news, con la conferma che arriva quest’oggi da un post pubblicato dallo stesso cantante neomelodico sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Daniele De Martino non ha commentato la notizia della sua morte, ma ha scritto un post pieno di significato per il compleanno del suo migliore amico, smentendo categoricamente qualsiasi voce sulla sua presunta scomparsa. Con questa testimonianza di poche ore fa su Instagram, si smentisce definitivamente la notizia della morte di Daniele De Martino. Non è la prima volta che su Tik Tok ci siano news di questo genere, anzi è semplice imbattersi in video in cui è presente l’immagine di un personaggio più o meno conosciuto e la frase relativa alla sua morte.

In questi casi si parla sempre di incidente stradale. Questo video ha avuto tante visualizzazioni, con tanti utenti che lo hanno anche ricondiviso durante la giornata di ieri. Già avevamo avuto modo di smentire tale notizia, etichettandola come la solita bufala che coinvolge qualche personaggio famoso. Con l’intervento, di qualche ora fa, da parte di Daniele De Martino sul proprio profilo Instagram, la sua morte è stata definitivamente smentita.

Tra l’altro il cantante ha confermato la sua presenza al Palapartenope di Napoli, la notizia che invece ieri era apparsa sul suo profilo Facebook e che quindi lasciava pochi dubbi sulla sua scomparsa. Daniele De Martino e vivo e si trova in un momento molto felice della sua carriera. Insomma, basta con le voci su Daniele De Martino morto per incidente.

