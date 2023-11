Sentenza sulle voci riguardanti Niko Pandetta morto con le ultime notizie di oggi

Un trend social per dare vita alla bufala ed un altro per smentirla, considerando il fatto che da giorni, su TikTok, si susseguono le voci che parlano di Niko Pandetta morto. Come stanno le cose ed in quale direzione vanno le ultime notizie? Per farvela breve, a partire da venerdì circolano rumors secondo cui il cantante sarebbe venuto a mancare, ipotizzando tra le altre cose che qualcuno gli abbia sparato in carcere. Una fake news, anche se abbiamo scelto di utilizzare il tag “trend social” in quanto tutto è nato e si è spento all’interno di TikTok.

Si insiste con Niko Pandetta morto, ma le ultime notizie di oggi ci dicono altro

Già, perché proprio questa piattaforma lo ha reso noto al grande pubblico, tramite post che, soprattutto nel 2022, hanno sollevato un polverone. I contenuti in questione sono stati spesso oggetto di critiche, in quanto ritenuti troppo vicini al mondo della criminalità organizzata e più in generale propensi a sostenere la violenza. Tuttavia, come potete facilmente immaginare, non sono questi i contenuti che riteniamo interessanti e giusti da trattare nella giornata di oggi.

Senza voler entrare troppo nell’analisi del personaggio, tocca ribadire quanto scritto nella giornata di ieri con un altro articolo. Già, perché la sensazione che le voci su Niko Pandetta morto fossero del tutto inventate l’abbiamo avuta subito. A supporto di questa tesi, adesso abbiamo anche un video apparso sempre su TikTok, con la smentita del diretto interessato che a conti fatti mette a tacere i rumors del fine settimana.

Dunque, occorre farla finita con la bufala riguardante Niko Pandetta morto, in nome di un trend social che ha preso piede su TikTok e che, a quanto pare, è stato rilanciato anche da alcuni utenti iscritti a YouTube. Ricordate di verificare sempre le vostre fonti prima di ricondividere notizie del genere.

