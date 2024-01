Risolti i problemi con rete Vodafone oggi con rete che non funziona: down superato

Siamo nelle condizioni di dover segnalare problemi con rete Vodafone oggi 18 gennaio, visto che non funziona una SIM in nostro possesso, ma anche una linea domestica alla quale ci appoggiamo. In pratica il down è in corso sicuramente in alcune aree di Milano dalle quali vi stiamo scrivendo, anche se la portata delle segnalazioni ci inducono a dire che il disservizio potrebbe essere esteso a molte altre regioni. Insomma, una questione che al momento appare più complessa rispetto a quanto vi abbiamo riportato a maggio, in occasione del nostro ultimo report del genere.

Aggiornamento: i problemi con rete Vodafone sono stati puntualmente archiviati attorno alle 14 di questo giovedì.

Immediatamente risolti i problemi con rete Vodafone oggi con rete che non funziona: down certo a Milano, ma anche in altre aree

Abbiamo contattato telefonicamente l’assistenza e, almeno per ora, abbiamo ottenuto informazioni frammentarie. Premesso che tutti possono tener traccia delle segnalazioni in tempo reale, grazie ad appositi strumenti disponibili sul web, al momento non abbiamo ancora note ufficiali in merito ai problemi con rete Vodafone oggi con rete che non funziona. Se da un lato possiamo parlarvi di un presunto down a Milano, al contempo va chiarita la situazione in altre zone del Paese.

I problemi con rete Vodafone, si spera, dovrebbero essere risolti entro il primo pomeriggio. Questa, almeno per ora, la primissima informazione che siamo stati in grado di estrapolare ad un operatore dell’assistenza. Indipendentemente dal fatto che abbiate difficoltà con linea mobile o quella di casa, saranno necessarie non meno di due ore prima che il segnale riesca a propagarsi in tutto il Paese dopo il disservizio venuto a galla oggi.

Dunque, conferme sui problemi con rete Vodafone, ma anche la volontà di risolvere il down prima possibile. Non si sa nulla sulla sua origine, ma se la rete non funziona, allo stesso tempo si sta già lavorando affinché torni disponibile a cavallo dell’orario di pranzo nelle aree colpite. Come accennato in precedenza, i tecnici hanno poi risolto nel primissimo pomeriggio.

