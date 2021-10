Segnalato all’ONU il governo che in Italia usa idranti a Trieste: cosa sappiamo al momento

Arrivano segnalazioni, in questi minuti, secondo cui il governo in Italia sarebbe stato segnalato all’ONU per aver utilizzato gli idranti a Trieste, nel tentativo di mettere la parola fine alla protesta contro il green pass. Situazione delicata e di difficile lettura, che abbiamo provato ad esaminare con maggiore attenzione arrivando fino a Telegram. In tanti si chiedono se si tratti di una voce inventata, come quella che abbiamo analizzato alcuni giorni fa, o se al contrario ci sia qualcosa di vero dietro questa storia.

Dal green pass alla segnalazione all’ONU per il governo che in Italia usa idranti a Trieste

Cercando di verificare la notizia secondo cui sarebbe stato segnalato all’ONU il governo che in Italia questa mattina ha deciso di utilizzare gli idranti a Trieste, siamo effettivamente arrivati all’interno di una chat Telegram associata ad un noto avvocato negli ambienti NoVax. La frase all’interno del gruppo è eloquente:

“Il governo italiano è stato denunciato formalmente all’ONU per la repressione in atto a Trieste contro persone pacifiche che si limitavano ad esercitare il loro diritto a manifestare. Tien An Men non è stata molto differente“.

Insomma, possiamo confermarvi che se ne parli e che qualcuno abbia preso evidentemente iniziativa sotto questo punto di vista, ma al momento mancano documenti pubblici in grado di confermare la segnalazione. Allo stesso tempo, occorre aggiungere che procedure del genere quasi mai hanno portato a risultati in passato. Qualcuno aveva pensato di segnalare all’ONU il governo in Italia anche per la semplice adozione del green pass.

Buco nell’acqua allora, con la prospettiva che qui ci possa essere il medesimo esito. Dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che confermare il fatto che si tratti di un argomento caldo su Telegram. Vedremo se il governo in Italia sarà effettivamente segnalato all’ONU per l’uso di idranti a Trieste, in merito al green pass.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.