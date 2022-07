Secondo un fake Jacobs ha detto “Da quando ho fatto il vaccino non sono più io”

La frase (che inutile dirlo, non ha riscontro in nessuna dichiarazione) è stata riportata da un account Twitter e dall’account Facebook di una “giornalista indipendente” dall’improbabile e inesistente nome (in qualsiasi lingua nota) di “Mene Folpetond”.

Nome che risponde all’id Facebook 100079461065219.

Lo stesso dove un tempo rispondevano la “Giornalista Indipendente Beatrice Juvenal” e Stefania Piccimni.

Parliamo quindi di una creazione fake di un account noto per imbastire notizie-bufala, spesso accompagnate da volti in GAN.

In particolare, nel corso di questi mesi la presunta e sedicente “giornalista indipendente” e “attivista novax” ha creato un improbabile ragazzino punito a scuola perché novax, dei genitori “provax” che avevano tenuto la mascherina sul loro figlio infante per i primi due anni di vita.

Nonché una immaginaria lottatrice corrotta da Elisabetta Canalis e un parlamentare intenzionato a togliere il gas ai novax.

Oppure il ricco filone anti-Atlantista e pro-Putin con l’Operazione Scogliattolo per invadere la Finlandia e le notizie relative all’Eurovision.

Nei nostri articoli precedenti abbiamo già parlato di come Folpetond/Piccimni/Juvenal prende i volti dei suoi testimoni compreso il suo.

Li prende da portali che creano volti in GAN, una tecnologia di inteligenza artificiale che combina tratti somatici per creare falsi “più veri del vero”

Spesso usata anche nella propaganda Russa per creare improbabili “Lord Haw Haw”, inesistenti giornalisti e fact checker con improbabili storie alle spalle. Come ad esempio la tragomica storia di Irina Kerimova, insegnante di chitarra porta a porta ucraina diventata Pasionaria di Putin ed elevata alla direzione di una testata di fact checking e giornalismo Pro-Putin che non ha neppure il pudore di esistere.

La stessa Folpetond/Piccimni/Juvenal viene rappresentata da una serie di maschere in GAN, riconoscibili dal fatto che l’algoritmo è alquanto impreciso con sopracciglia, orecchie e sorrisi, non gestendo la naturale leggera asimmetria del corpo umano in modo adatto.

Ovviamente nell’albo dei giornalisti non la troverete con nessuno dei tre nomi, come non troverete la frase attribuita a Jacobs.

Che anzi si è speso più volte per promuovere il giusto istituto della vaccinazione.

Ed il cui ritiro è dovuto alle conseguenze di un infortunio e non alla vaccinazione.

Il meccanismo del gioco

Il gioco di Juvenal/Piccimni/Folpetond in fondo è brutale nella sua semplicità. Il profilo ospita una singola creazione virale alla volta, spesso a tema novax oppure pro-Cremlino, che viene condivisa su numerosi gruppi a tema.

Spesso capitalizzando sulle intersezioni tra le due tipologie di gruppo.

Un volta condiviso lo stesso contenuto in più gruppi, e trascorso qualche tempo, l’account “madre” cancella tutto, confidando nel fatto che i condivisori compulsivi condivideranno screen e copincolla convinti che i “poteri forti” abbiano censurato il testo.

Dopo un altro po’ di tempo l’account provvederà a cambiare nome, sfuggendo quindi alla verifica, almeno in modo cursorio.

